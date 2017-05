O que vai rolar na Virada Cultural de São Paulo

São Paulo – A 13º edição da Virada Cultural, promovida pela Prefeitura de São Paulo, acontece a partir das 18h deste sábado (20) e termina às 18h do domingo (21).

Neste ano, o evento promove circuitos artísticos pelas ruas do centro da cidade, com o objetivo de incentivar o público a circular entre os tablados distribuídos pelo evento.

Quem quiser ficar na região onde mora também irá encontrar, na edição deste ano, programação em áreas verdes e locais com infraestrutura, como o Parque do Carmo, em Itaquera, e o Sambódromo, no Anhembi.

Para o deslocamento durante o evento, linhas de ônibus especiais foram criadas e outras que já existem e serão reforçadas. Veja aqui todas as modificações.

Na madrugada de sábado para o domingo, com exceção da Linha 15-Prata (Oratório -Vila Prudente), todas as demais linhas operadas pelo Metrô funcionarão 24 horas. Na linha amarela, todas as estações estarão abertas com exceção da Luz e República.

Os trens da CPTM operam das 4h de sábado até a meia-noite de domingo e todas as estações estarão abertas. Durante a madrugada de sábado para domingo, entre 1h e 4h, o intervalo entre os trens será de 30 minutos nas seis linhas, com todas as estações abertas para desembarque, exceto as estações que têm integração com o Metrô, que estarão abertas para embarque e desembarque dos usuários.

Os aplicativos de transporte Cabify e 99taxis vão oferecer desconto para quem for ao evento. A 99taxis vai oferecer 30% de desconto aos usuários até o limite de 15 reais. O Cabify oferece 50% de desconto para quem usar o código promocional EUEXIJOQUALIDADE – 50% OFF, sem restrição de localização e válido para os períodos das 10hs às 16h e das 20h às 23h59, com desconto máximo de 20 reais.

Veja abaixo os destaques do evento e confira a programação completa no site da Virada Cultural 2017:

Programação no centro

Entre os destaques da programação estão a banda É o Tchan, que se apresenta com seus cantores originais, Beto Jamaica e Compadre Washington, seguida pelo Grupo Molejo, pela cantora Gretchen e um encontro entre o cantor Tiago Abravanel e o Ballet Plus Size.

No Vale do Anhangabaú, espetáculos de teatro musical se revezam no palco. “Alegria, alegria”, musical sobre os 50 anos da Tropicália com Zélia Duncan e um elenco de 15 atores, chega aos palcos da cidade neste mês e faz uma apresentação especial no evento nesse domingo, dia 21, às 16h.

O espetáculo “Gota D’água a Seco” acontece no sábado, dia 20, às 21h. Um musical que narra a trajetória artística da cantora Wanderléa, batizado de “60! Década de Arromba”, será apresentado no domingo, dia 21, às 13h. Completam a programação “Beatles num Céu de Diamantes”, baseado nas composições do quarteto inglês, além de “Carrossel, o musical”, voltado para o público infanto-juvenil e que tem elementos originais da novela como parte do cenário.

O centro terá também sete circuitos para serem percorridos a pé com programação diversificada. Um cortejo circulará no trajeto entre as ruas Xavier de Toledo, Conselheiro Crispiniano, e as avenidas São João, Ipiranga e São Luís. O início será na madrugada do domingo e se estenderá por todo o dia.

O tablado “Tributos” dedicado a artistas que prestam homenagens a grandes cantores e compositores será montado no Boulevard São João. Os destaques da programação são: o cantor Curumin, que fará uma homenagem a Stevie Wonder, a partir das 18h deste sábado. No domingo, às 6h, o cantor Andre Frateschi e a banda Heroes relembram David Bowie e, na sequência, Filipe Catto apresenta o repertório de Cássia Eller. Às 15h, Roberta Miranda interpreta canções de Roberto Carlos no show “Roberta Canta Roberto”.

A famosa esquina das avenidas São João e Ipiranga recebe programação especial de samba. Na madrugada de domingo o espaço terá show do Samba da Vela. Já o grupo Samba Delas, formado só por mulheres, se apresenta às 9h30, e será seguido do show da cantora Verônica Ferriani, às 11h30. O encerramento acontece no domingo, às 15h30, com a apresentação do sambista Douglas Germano.

Para quem curte dançar, a Praça do Patriarca abrigará um show de forró da dupla Caju e Castanha, às 4h; o baião do Xaxado Novo, às 8h; e apresentação da cantora e sanfoneira Adriana Sanchez, às 10h. Um show do Trio Virgulino, às 18h, encerra a programação.

No Largo São Bento acontecerá um encontro de hip-hop com Back Spin Crew, Sharylaine e Dj Hum. O hip hop também terá espaço na rua 24 de maio, que recebe apresentações de Edi Rock, KL Jay ao lado do rapper Xis, além de um show de encerramento com Thaíde.

A Biblioteca Mario de Andrade terá uma programação de leituras dramáticas, intervenções, teatro e música. Entre as leituras dramáticas, que terão textos de Plinio Marcos, os destaques são a atriz Lília Cabral, que apresenta “Navalha na Carne”. Na sequência, o ator Sérgio Guizé interpreta “Querô”. Às 6h, Mário Bortolotto e Paulo César Pereio encenam “Dois perdidos numa noite suja”. Vera Fischer sobe ao palco para ler textos de personagens femininas do autor, às 10h, no domingo.

No Theatro Municipal de São Paulo, a Orquestra Bachiana regida pelo maestro João Carlos Martins, se apresenta ao lado da bateria da escola de samba Vai-Vai, às 2h. O cantor português Camané encerra a programação com um show de fado, às 18h.

O Largo do Paissandu concentrará atrações circenses e uma lona que receberá o Grupo Ares, Palhaça Rubra, VaiqueeuVOO, compalhaçaria, Irmãos Becker, entre outros.

Manifestações de cultura popular como congada, maracatu e samba de roda estarão reunidas entre as ruas 7 de Abril e Xavier de Toledo. Entre as atrações que integram essa programação está os Favoritos da Catira, Congada de Santa Efigênia, Samba de Roda da Nega Duda, Dinho Nascimento e Orquestra de Berimbau do Morro do Querosene.

Virada descentralizada

O Sambódromo do Anhembi terá um palco que receberá shows da cantora Daniela Mercury, Fafá de Belém e Olodum, além de manifestações populares e discotecagem.

Já na Chácara do Jockey acontecem shows, intervenções artísticas e performances. No palco principal haverá shows de Liniker e da banda de reggae Ambulantes. Paralelamente, em outro palco, se apresentam As Bahias e a Cozinha Mineira e o duo argentino de cumbia Faauna. A área de pic nic recebe o cantor e DJ Jaloo, Siba, além da festa Calefação Tropicaos. Já no Coreto, acontece o encontro Slam das Minas e um show do rapper Rico Dalasam. Enquanto isso, a pista de skate terá as festas de sistema de som Dubversão e Gueto pro Gueto, com a cantora Lei Di Dai.

O Autódromo de Interlagos receberá uma programação voltada para a família ao longo do domingo, com apresentação da Cia. PiA Fraus, que encena a montagem Bichos do Brasil, às 9h. À tarde, a partir das 15h, MC Gui sobe ao palco. Artistas circenses como malabaristas, acrobatas, mágicos e palhaços estarão distribuídos por todo o local. O espaço também terá uma feira gastronômica.

O público também poderá aproveitar as sessões gratuitas dos 40 teatros independentes que integrarão a programação da Virada Cultural, assim como os circos localizados em vários bairros da cidade. A Secretaria Municipal de Cultura oferecerá gratuitamente as sessões de sábado à noite em cada um dos teatros.

Viradinha para crianças

A Viradinha, que traz uma programação voltada para crianças, acontece em diversos espaços da cidade.

Na Biblioteca Monteiro Lobato haverá atividades de pintura de rosto, além de espetáculos como “A Princesa Engasgada”, da Fantástica Trupe.

No Parque Chácara do Jockey, as crianças podem conferir os shows infantis “Beatles para crianças”, grupo que apresenta canções do quarteto de Liverpool; os Irmãos Becker, com apresentações de circo malabarístico, e o espetáculo “Bichos do Brasil”, da PiA FraUs.

Já o Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes recebe o show do Kiss for Kids, que traz músicas da banda de rock Kiss.

No Largo do Rosário, na Penha, haverá espetáculos interativos como “Mad Science” e baile de frevo, enquanto na Praça do Campo Limpo e no Parque do Carmo acontecem atividades de contação de histórias e oficinas.

Casas de cultura, centros culturais e bibliotecas

Centros culturais, casas de cultura, bibliotecas e teatros municipais também terão uma programação especial durante o fim de semana da Virada.

Erasmo Carlos e Vanusa se apresentam no Centro Cultural da Penha, enquanto Tribo de Jah é uma das atrações do Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes. Mano Brown se apresenta no Centro Cultural Palhaço Carequinha e Ratos de Porão faz show no Centro Cultural da Juventude.

A Casa de Cultura do Butantã recebe show da banda Mustache & Os Apaches e a apresentação do espetáculo teatral “Cárcere”. No Campo Limpo, sobem ao palco Nanny Soul & Banda e no Itaim Paulista a sambista Roberta Oliveira & O Bando de Lá. O espetáculo infantil “O 3 Porquinhos”, da Cia. Plat de Jour, será apresentado na Casa de Cultura de M’Boi Mirim.

A Biblioteca Brito Broca, em Pirituba, recebe o encontro “Rachão Poético”, da Copa Mundão de Poesia, além do Sarau do Cravo & O Escambo Cultural. O músico e compositor Andrei Furlan faz um show na Biblioteca Camila Cerqueira César, no Butantã, enquanto a Biblioteca Rubens Borba de Moraes, em Ermelino Matarazzo, recebe o teatro de bonecos “BuZum!”, com a Cia. Mamulengo.