Vídeo revela todas as influências do filme “La La Land”

São Paulo – Que o filme “La La Land” – febre da temporada e dono de 14 indicações ao Oscar – bebe da fonte de diversos outros filme musicais, não é nenhum segredo.

Em várias entrevistas, o jovem diretor Damien Chazelle conta que seu filme é uma homenagem aos musicais de Hollywood que tanto admira.

Na película, inclusive, há referências mais do que diretas a outros filmes, como “Rebel Without a Case”, de 1955 – cenas originais do filme são usadas em “La La Land” em determinado momento.

Agora, um vídeo publicado no Vimeo, creditado a Sara Preciado, mostra com clareza todas essas influências e inspirações.

A montagem de tela dupla sempre coloca cenas de “La La Land” lado a lado com suas respectivas influências diretas.

As homenagens vão do francês “Les deimoselles de Rochefort” (1967) aos clássicos americanos como “Singin’ In the Rain” (1952), “Grease” (1978) e “West Side Story” (1961).

Assista:

La La Land – Movie References from Sara Preciado on Vimeo.