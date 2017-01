Vídeo revela supostos maus-tratos a cão em gravação de filme

São Paulo – O site norte-americano TMZ divulgou nesta quarta-feira (18) um vídeo polêmico em que um cachorro do filme “Quatro Vidas de um Cachorro” é visto sendo vítima de supostos maus-tratos.

Na gravação, o pastor alemão, um dos animais que participaram do filme, tenta resistir enquanto é empurrado à força para uma corredeira. Visivelmente assustado, o cão se esforça para escalar as paredes do estúdio, quando alguém grita “Corta!”.

O TMZ foi informado que o diretor Lasse Hallström estava presente em todas as gravações, o que indica que teria presenciado o ocorrido. O produtor e ativista do filme, Gavin Polone, por sua vez, disse ao site Deadline que ficou horrorizado com as cenas e as teria paralisado imediatamente se estivesse presente.

A ONG PETA, que luta pelos direitos dos animais, também saiu em repúdio às imagens e pediu que os espectadores boicotem a filme quando ele estiver em cartaz.

A produtora Amblin Partnes e a distribuidora Universal Pictures divulgaram mais tarde uma nota em sua defesa: “Priorizar um ambiente seguro e um tratamento ético aos atores animais foi de extrema importância para todos os envolvidos na produção do filme e vamos analisar as circunstâncias do vídeo”.

“Quatro Vidas de um Cachorro” tem estreia prevista para o dia 26 de janeiro no Brasil.

Confira o vídeo divulgado pelo TMZ: