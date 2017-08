Vencedora do MasterChef é acusada de plagiar receita na final

Michele Crispim, vencedora da quarta edição do reality show MasterChef, foi acusada de plagiar uma receita da chef Bel Coelho.

Durante a final do programa, transmitida na última terça-feira, 22, a catarinense preparou uma sobremesa composta por um tartar de frutas com baba de moça e tapioca, receita do menu atual do restaurante Clandestino, comandado pela premiada chef.

Durante a madrugada, Bel respondeu ao tuíte de uma jornalista que apontou o “plágio”.

“Sinto-me honrada de ser copiada, mas é feio não dar o crédito. Feio pra ela! E na final a sobremesa deveria ser uma criação”, disse a chef. Quem acompanhou a conversa criticou a resposta da cozinheira, que voltou atrás na manhã desta quarta-feira, 23.

“Vocês têm razão! Tenho que me sentir honrada de servir de inspiração. @masterchefbr @masterchefbrasil_ parabéns, @crispimichele!”, escreveu em um post com a foto da sobremesa. Ela também postou o print de uma resposta que escreveu para Michele.

Paolla Carosella, uma das juradas no programa, também entrou na “treta” e comentou a respeito ao ser perguntada por um seguidor:

“Tudo é plágio hoje em dia. É MasterChef AMADORES! É óbvio que vão copiar! Tem chefs estrelados copiando literalmente outros!”, disparou.