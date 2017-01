Veja a lista de indicados ao Oscar 2017–La La Land lidera

São Paulo — Na manhã de hoje (24), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou os indicados ao Oscar 2017.

O campeão em indicações foi o musical La La Land – Cantando Estações, com 14 indicações, incluindo para melhor melhor filme e melhor diretor (veja aqui os trailers dos indicados a melhor filme). Com isso, o longa igualou o recorde de indicações junto a Titanic, de 1997, e A Malvada, de 1950.

A premiação acontecerá no próximo dia 26 de fevereiro. Veja abaixo, separado por categoria, quais foram os indicados.

Melhor filme

La La Land – Cantando Estações

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Manchester À Beira Mar

A Chegada

Lion

Estrelas Além do Tempo

Cercas

A Qualquer Custo

Melhor diretor

Dennis Villeneuve – A Chegada

Mel Gibson – Até o Último Homem

Damien Chazelle – La La Land – Cantando Estações

Kenneth Lonergan – Manchester À Beira Mar

Barry Jenkins – Moonlight: Sob a luz do luar

Melhor ator

Casey Affleck – Manchester À Beira Mar

Denzel Washington – Cercas

Ryan Gosling – La La Land – Cantando Estações

Andrew Garfield – Até o Último Homem

Viggo Mortensen – Capitão Fantástico

Melhor atriz

Natalie Portman – Jackie

Emma Stone – La La Land – Cantando Estações

Meryl Streep – Florence: Quem é Essa Mulher?

Ruth Negga – Loving

Isabelle Huppert – Elle

Melhor ator coadjuvante

Jeff Bridges – Até o Último Homem

Lucas Hedges – Manchester À Beira Mar

Dev Patel – Lion: Uma Jornada Para Casa

Michael Shannon – Animais Noturnos

Mahershala Ali – Moonlight: Sob a Luz do Luar

Melhor atriz coadjuvante

Viola Davis – Cercas

Naomie Harris – Moonlight: Sob a Luz do Luar

Nicole Kidman – Lion: Uma Jornada Para Casa

Octavia Spencer – Estrelas Além do Tempo

Michelle Williams – Manchester À Beira Mar

Melhor roteiro original

La La Land – Cantando Estações

Manchester À Beira Mar

A Qualquer Custo

O Lagosta

20th Century Woman

Melhor roteiro adaptado

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Lion: Uma Jornada Para Casa

Cercas

Estrelas Além do Tempo

A Chegada

Melhor edição

A Chegada

Até o Último Homem

A Qualquer Custo

La La Land – Cantando Estações

Moonlight: Sob a luz do luar

Melhor edição de som

A Chegada

Horizonte Profundo: Desastre no Golfo

Até o Último Homem

La La Land – Cantando Estações

Sully: O Herói do Rio Hudson

Melhor mixagem de som

A Chegada

Até o Último Homem

La La Land – Cantando Estações

Rogue One: Uma história Star Wars

13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi

Fotografia

Arrival

La La Land – Cantando Estações

Lion: Uma Jornada Para Casa

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Melhor direção de arte

A Chegada

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Ave, César

La La Land – Cantando Estações

Passageiros

Melhor trilha

Jackie

La La Land – Cantando Estações

Lion: Uma Jornada Para Casa

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Passageiros

Melhor canção

Audition (The fools who dream) – La La Land – Cantando Estações

Can’t stop the feeling – Trolls

City of stars – La La Land – Cantando Estações

The empty chair – Jim: The James Foley Story

How Far I’ll go – Moana

Mixagem de som

A Chegada

Até o Último Homem

La La Land – Cantando Estações

Rogue One: Uma história Star Wars

13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi

Melhor design de produção

A Chegada

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Ave, Cesar!

La La Land – Cantando Estações

Passageiros

Melhor figurino

Aliados

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Florence: Quem é Essa Mulher?

Jackie

La La Land – Cantando Estações

Melhor cabelo a maquiagem

Um Homem Chamado Ove

Star Trek: Sem Fronteiras

Esquadrão Suicida

Melhor filme em língua estrangeira

Terra de Minas

Um Homem Chamado Ove

O apartamento

Tanna

Toni Erdmann

Melhor animação

Kubo e as Cordas Mágicas

Moana: Um Mar de Aventuras

Minha Vida de Abobrinha

A Tartaruga Vermelha

Zootopia

Melhor documentário

Fogo no Mar

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

A 13ª Emenda

Melhor documentário em curta-metragem

Extremis

41 miles

Joe’s violin

Watani: My homeland

The White Helmets

Melhor curta metragem

Ennemis Intérieurs

La femme et le TGV

Silent night

Sing

Timecode