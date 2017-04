TV Cultura transmite episódio de “X-Tudo” no Facebook

Nesta semana, o programa dos anos 90 “X-Tudo” completa 25 anos desde sua primeira exibição. Para celebrar a data, a página da TV Cultura no Facebook transmite um episódio do seriado na terça, 11, às 18h00.

Exibido originalmente pela TV Cultura a partir de 1992, o “X-Tudo” buscava transmitir informações de uma maneira clara e rápida.

A primeira edição da série contou com a apresentação do ator Gérson de Abreu e do boneco X, criado e manipulado por Fernando Gomes até dezembro de 1998, quando Henrique Serrano assumiu a função. Juntos, X e Gérson traziam uma proposta interessante. A atração apresentava um conteúdo de ciências e literatura, muito vinculado ao ensino nas escolas por seu forte formato cultural.

As curiosidades científicas eram apresentadas com humor pelo ator Marcelo Mansfield. Além disso, o programa também trazia informações sobre literatura infantil em quadros apresentados por Fernanda Souza e Sherazade. O seriado ficou uma década inteira no ar.

