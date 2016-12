Top 10: carros que fizeram dieta para emagrecer

MCLAREN F1

Não é à toa que foi o carro de rua mais rápido de sua época (386,7 km/h). Assim como o V12 de 636 cv, seu peso de 1.138 kg foi fundamental. Por isso, tinha carroceria e chassi de fibra de carbono, motor de alumínio, magnésio na suspensão e até a borracha do pneu era mais leve.

RANGE ROVER VOGUE

O Range Rover sempre foi pesado, seja pela robustez para o off-road ou pelo excesso de equipamentos. Até que, em 2013, tornou-se o primeiro SUV com carroceria 100% em alumínio. Resultado: ele emagreceu 420 kg!

CHEVETTE JÚNIOR

Lançado em 1992, seu motor rendia míseros 50 cv. Não bastasse, parte disso se perdia para mover o pesado eixo cardã da tração traseira. Para compensar, a GM aliviou o peso, até com vidros mais finos. Só durou um ano.

RENAULT MÉGANE R26R

Com o objetivo de obter o melhor desempenho do motor de 230 cv desta versão especial, a Renault foi a montadora pioneira a utilizar policarbonato, que é mais resistente e 50% mais leve que o vidro.

CHEVROLET CORVETTE

Ele fez história já na origem, em 1953: foi o primeiro carro com carroceria de plástico reforçado com fibra de vidro. Isso não só reduzia o peso como viabilizava a produção tão limitada na época (cerca de 300 ao ano).

PORSCHE 550 SPYDER

Lançado em 1952 no Salão de Paris, ele era dotado de carroceria de alumínio que revestia um chassi tubular e motor central boxer a ar de 1,5 litro e 110 cv. Tudo isso em apenas 550 kg – daí a origem de seu nome.

FERRARI F40

Último modelo feito sob a supervisão de Enzo (morto em 1988), não trazia som, maçanetas internas ou porta-luvas, resultando em 1.100 kg. Com um V8 2.9 biturbo, atingiu 324 km/h e virou o recordista de velocidade da época.

BENTLEY CONTIN. SUPERSPORTS

O Supersports era um Continental GT mais rápido: ganhou 20 cv e perdeu 110 kg – tiraram bancos traseiros, colocaram peças mais leves. Ainda assim, tinha 2.333 kg, bem mais que uma S10 cabine dupla.

BMW M3

O atual M3 emagreceu 80 kg graças à dieta baseada em materiais leves: alumínio (suspensão e capô), magnésio (cárter) e fibra de carbono (cardã e teto), o que baixou o centro de gravidade e o peso para 1.520 kg.

911 GT2 RS

Com 70 kg a menos que o GT2, ele perdeu rádio, ar-condicionado, maçanetas internas, banco traseiro e usou policarbonato no lugar dos vidros e carbono em bancos, spoilers, espelhos. E no capô, o emblema era pintado.

Essa matéria foi originalmente publicada no portal Quatro Rodas.