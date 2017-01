Título oficial de próximo filme de “Star Wars” é revelado

São Paulo – O título oficial do 8º episódio da saga cinematográfica Star Wars foi finalmente revelado nesta segunda-feira (23). O filme será chamado “Star Wars: The Last Jedi”, ou, “O Último Jedi”.

O comunicado no site oficial de Star Wars não deixa claro a quem o título se refere (seria ao Luke Skywalker ou a Rey?).

Outro questionamento levantado pelo anúncio desta segunda é o motivo do uso da cor vermelha no logo pela primeira vez – ele sempre foi amarelo. Na série, a cor vermelha é normalmente vinculada aos Sith, inimigos dos Jedi.

Star Wars: The Last Jedi foi escrito e dirigido por Rian Johnson. O filme estreia em 15 de dezembro deste ano.