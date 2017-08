Taylor Swift anuncia lançamento de novo disco para novembro

Los Angeles – A estrela americana do pop Taylor Swift anunciou nesta quarta-feira que seu novo disco, “Reputation”, será lançado no dia 10 de novembro, enquanto amanhã divulgará o primeiro single do álbum.

A cantora de 27 anos publicou nesta quarta-feira várias mensagens em sua conta no Instagram depois de ter apagado nos últimos dias todas suas anteriores publicações nas redes sociais, o que fez os seguidores suspeitarem de um novo trabalho.

Há três dias, Taylor publica diariamente no Instagram curtos videoclipes.

Após tanto mistério, a cantora compartilhou hoje o que parece ser a capa de “Reputation”: uma imagem em preto e branco na qual Taylor Swift aparece olhando para a câmara sobre um fundo de recortes de jornais com o seu nome.

“Reputation” será o primeiro disco de Taylor após o álbum de sucesso “1989”, lançado em 2014 e com o qual ganhou o Grammy de melhor álbum do ano.

“1989” contava com canções como “Blank Space”, “Shake It Off”, “Bad Blood” e “Wildest Dreams”.

Desde seu início na música no mundo country, Taylor Swift evoluiu até se tornar uma estrela global e diva do pop atual.

A artista acumula mais de 100 milhões de seguidores no Instagram e sua vida pessoal sempre atrai a atenção da imprensa.

Taylor Swift também usou sua voz pela igualdade e pelo respeito às mulheres, tal e como fez no Grammy de 2016 após ganhar o prêmio de melhor álbum por “1989”.