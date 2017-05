Sweptail: o Rolls-Royce mais exclusivo (e caro) do mundo

O que você faria se fosse dono de uma fortuna inestimável? Na Europa, um endinheirado desconhecido não só escolheu gastar em carros, como foi além: encomendou um Rolls-Royce único e exclusivo.

O modelo, batizado de Sweptail, foi revelado durante o concurso italiano Villa d’Este e, segundo algumas publicações, custou nada menos que 12,8 milhões de dólares – cerca de R$ 43 milhões na conversão direta.

Quando fez a encomenda, em 2013, o afortunado anônimo só fez uma exigência: reinterpretar o estilo de modelos da década de 1920, que remetiam às formas dos barcos de alta performance da época.

O resultado foi um gigantesco sedã de apenas dois lugares com uma traseira que parece afunilar, como no Phantom I Round Door, de 1925, e no Phantom II Streamline Saloon da Park Ward. O vidro toma toda a parte superior do carro e se estreita da dianteira para a traseira.

A dianteira não reserva grandes surpresas, com uma releitura do visual presente nos demais Rolls-Royce vendidos atualmente. Atrás, o estilo retrata o gosto do cliente. Um enigmático “08” estampado no centro levanta as suspeitas sobre quem seria o proprietário do Sweptail.

O painel não teve imagens reveladas, embora a marca garanta que este é o interior mais elegante e minimalista já feito por ela. O habitáculo é repleto de couros nobres, metais como titânio e madeiras de alta qualidade aplicadas com a técnica de marchetaria (encaixes perfeitos, sem cola ou parafusos).

O console central traz um compartimento refrigerado para uma garrafa de champagne acompanhada de duas taças de cristal. Há também um conjunto exclusivo de malas feitos sob medida pela própria Rolls-Royce.

Possíveis mudanças mecânicas não foram reveladas. No entanto, a base para o Sweptail é o Phantom, equipado com um V12 6.75 de 460 cv.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da Quatro Rodas.