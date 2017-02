Super Bowl: 10 curiosidades sobre o comportamento de espectadores

No próximo domingo (5), New England Patriots e o Atlanta Falcons se enfrentam no esperado Super Bowl – grande final do campeonato de futebol americano, que é sucesso no mundo todo, inclusive na internet.

Para entender o impacto e o comportamento dos espectadores, a equipe da Adobe Insights Digital (ADI) analisou um enorme volume de dados* e levantou 10 curiosidades. Confira:

1 – Os fãs da NFL se preparam antes do grande jogo, mas a grande fatia de vendas acontece nos dias após a partida. De acordo com a ADI, a quantidade de produtos da NFL vendidos teve um aumento de 19% antes do Super Bowl de 2016 e de 104% após o jogo;

2 – Ao monitorar a movimentação social antes do jogo, a ADI descobriu que o número médio de menções em redes sociais dobrou (2x) quando o Dallas Cowboys jogou contra o Green Bay Packers, no dia 15 de janeiro. Uma média de 48,5 milhão espectadores sintonizados – 35% superior à média divisional;

3 – Comerciais de trinta segundos para o primeiro Super Bowl, em 1967, custavam meros US$ 42 mil, mas essa média ultrapassou a marca de US$ 1 milhão em 1995 e chegou ao valor recorde de US$ 4,5 milhões em 2015. Já em 2016, a CBS cobrou US$ 5 milhões pelos anúncios, ou seja, US$ 166,6 mil por segundo;

4 – As menções da NFL em redes sociais tiveram uma queda de 6% com relação à temporada anterior. No entanto, de acordo com a ADI, as menções da NFL durante as eliminatórias chegaram a 6,2 milhões, a colocando quase lado a lado com a temporada anterior, que teve um forte movimento social por causa da aposentadoria de Peyton Manning;

5 – Apesar do futebol americano ser de grande interesse nos EUA, há também muitos fãs na Europa. O sentimento geral continua a ser positivo no exterior, de acordo com a ADI, mas as menções tiveram uma queda de 15% desde o ano passado;

6 – As vendas online de asinhas de frango aumentam 40% no fim de semana do Super Bowl de 2016, em comparação com um fim de semana normal. Surpreendentemente, as vendas de pizza têm um aumento de apenas 4%. Sendo que asinhas de frango sabor picante fazem mais sucesso entre os americanos, ficando à frente dos sabores buffalo e barbecue;

7 – Uma pesquisa com cerca de 1.600 telespectadores do Super Bowl do último ano constatou que os cinco anunciantes de primeira viagem viram efeitos de antes e depois do Super Bowl. A “ascensão média da marca” – definida da seguinte forma: espectadores reconheceriam mais os anunciantes depois de seus primeiros anúncios do Super Bowl, foi de 12,7%;

8 -O custo médio de um ingresso para o Super Bowl é de US$ 3.225, em 30 de janeiro de 2017;

9 – “O sucesso dos anúncios do Super Bowl também pode ser medido por meio do humor transmitido durante as campanhas publicitárias dos intervalos.” Segundo a Ace Metrix, anúncios típicos de TV geram boas risadas cerca de 20% do tempo; no Super Bowl, esse índice chega a mais de 50%;

10 – 78% dos fãs vão se manter ativos nas redes sociais durante o jogo. O Facebook é a plataforma mais popular, seguido pelo Twitter, Instagram e Snapchat. As principais postagens referem-se à publicação de pensamentos sobre os comerciais (38%) e a reações com a partida(32%).

*dados agregados e anônimos, além de números e dados de fontes externas para proporcionar uma visão geral do megaevento.

Este conteúdo foi originalmente publicado no portal AdNews.