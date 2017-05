Sul-coreano Psy lançará novo álbum no dia 10 de maio

Seul – O cantor sul-coreano Psy, responsável pela famosa música “Gangnam Style”, lançará um novo álbum na próxima semana, anunciou nesta segunda-feira seus representantes da YG Entertainment

No blog oficial do músico, pode-se ver hoje um anúncio com a data do lançamento (10 de maio de 2017) de seu oitavo álbum e uma imagem desenhada do cantor de 39 anos dentro de um coração.

“Esperamos com vontade as novas canções e vídeos cheios de energia e emoção de Psy “, assegurou hoje a YG Entertainment. O cantor e compositor publicou em dezembro de 2015 seu último álbum completo, Chiljip PSY-da, que incluía o single “Daddy”.

O rapper sul-coreano, cujo nome real é Park Jae-sang, é considerado um ídolo em seu país por ter feito sucesso na cena internacional ao conseguir que “Gangnam Style” seja até hoje o vídeo mais visto de Youtube, com mais de 2,8 bilhões de vizualizações.

Desde então, Psy protagonizou outros videoclipes como “Gentleman” e “Hangover” com o raper americano Snoop Dogg, atingindo um sucesso moderado em comparação com sua música mais famosa.