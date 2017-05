Stan Lee promete um super-herói latino até o fim de 2017

O americano Stan Lee, criador de personagens como Spiderman, Hulk e Iron Man, entre outros, pretende lançar até o fim do ano um herói latino, anunciou o artista no domingo em uma convenção em Querétaro, México.

Diante de quase 20.000 fãs que compareceram à Conque, a maior convenção de quadrinhos do México, Lee, 94 anos, foi questionado sobre o tipo de herói o país latino-americano precisava para enfrentar os problemas sociais.

“Eu queria que isto fosse uma surpresa, mas estou pessoalmente trabalhando em um herói latino, que vocês devem ver no fim do ano. Eu quero fazê-lo tão bom quanto eu posso, tão diferente quanto possível”, disse.

O criador do Universo Marvel participou dos três dias da Conque, onde deu autógrafos e tirou várias fotos com os fãs.

O evento também contou com a presença do ator Tom Holland, protagonista do filme “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”.