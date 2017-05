Sósia de Messi vira estrela e causa alvoroço no Irã

Um estudante iraniano é tão parecido com o astro argentino Lionel Messi que se transformou em uma estrela local. A similaridade é tanta que a polícia já se viu obrigada a intervir para evitar problemas contra a ordem pública.

Neste fim de semana, Reza Parastesh foi levado para a delegacia e seu carro foi confiscado. O motivo: provocar o caos na circulação nas ruas de Hamadã, depois de transeuntes pedirem para tirar fotos com ele, no oeste do Irã.

A semelhança com o camisa 10 do Barcelona é tão surpreendente que o canal de televisão esportivo Eurosport, do Reino Unido, utilizou uma foto de Reza por engano.

ورژن ايراني ؟ #messiirani #مسي A post shared by riza parastish ( Messi Irani ) (@rezaparastesh_) on Dec 25, 2016 at 10:13am PST

O estudante de 25 anos saiu do anonimato há vários meses, quando seu pai, apaixonado por futebol, pediu para o filho posar para uma foto com a camisa azul e grená. As fotos foram enviada para uma página especializada em esportes e foi o início da bola de neve.

“Enviei durante a tarde e no dia seguinte me ligaram para dizer que eu tinha que ir para uma entrevista”, contou Reza à AFP.

Reticente num primeiro momento, o jovem leva a semelhança na brincadeira e tem o mesmo corte de cabelo e vesta a mesma camisa do craque argentino.

new style 2017 photo by @hamidmontazerii graphic Design @sajadmotaseli #rezamessi #messiirani #rezaparastesh #leomessi #messi #barca A post shared by riza parastish ( Messi Irani ) (@rezaparastesh_) on Jan 8, 2017 at 10:05am PST

“As pessoas me veem como o Messi iraniano e querem que eu imite tudo o que ele faz. Quando saio para algum lugar, as pessoas se assustam. Estou muito feliz em vez que as pessoas ficam felizes. Isso me dá muita energia”, explicou.

Como muitos iranianos, Reza é um apaixonado por futebol e, apesar de não jogar entre os grandes, está aprendendo alguns movimentos para deixar a semelhança ainda mais convincente.

Além disso, Reza se lembra muito bem do jogo entre o Irã e a Argentina, na Copa do Mundo de 2014. Messi balançou as redes aos 46 minutos do segundo tempo e eliminou o adversário na fase de grupos da competição. Essa noite, o pai de Reza ficou furioso.

“Depois do jogo, meu pai me chamou e disse: ‘não venha para casa esta noite porque você fez um gol contra o Irã’ e eu respondi que não tinha sido eu”, relatou Reza.

Parastesh sonha em encontrar com seu herói e pensa em se transformar no sósia do craque argentino.

“Sendo o melhor jogador da história, claramente ele tem muitas coisas para administrar. Eu poderia ser seu representante quando ele tivesse muitos compromissos”, concluiu.