Shakira laça novo álbum e planeja turnê internacional

Bogotá – A cantora e compositora colombiana Shakira lançou nesta sexta-feira seu novo álbum, “El Dorado”, e anunciou que planeja iniciar este ano uma turnê internacional para se reencontrar com os fãs no palco e combinar seus papéis de mãe e artista.

O novo trabalho da artista contém 13 canções, entre elas “Chantaje”, uma colaboração com seu compatriota Maluma; a bachata “Déjà Vu”, com o cantor nova-iorquino de origem dominicana Prince Royce; “Perro Fiel”, com o astro de reggaeton Nicky Jam, e “Me enamoré”, sobre sua historia de amor com o jogador de futebol espanhol Gerard Piqué, do Barcelona.

“Não sei como vou fazer, não sei como vou fazer uma turnê com dois filhos, nunca fiz antes, tenho dois, mas parecem quatro, mas vou tentar”, disse a artista de 40 anos, mãe de Milan e Sasha, frutos de sua relação com Piqué.

“Na verdade tenho muita vontade de voltar aos palcos, e uma das minhas grandes motivações é voltar pelos meus filhos, viver esta experiência com eles é uma das coisas que mais me incentiva, e também voltar a me encontrar com meu público”, afirmou Shakira em um vídeo divulgado por sua gravadora, Sony Music.

Shakira, nascida em Barranquilla, admitiu que “El Dorado” lhe permitiu ter um reencontro com a inspiração, embora o processo de criação tenha sido complicado e tenha sido difícil equilibrar as funções de mãe e de compositora.

“Eu me encontrava diante de uma página em branco, sem saber exatamente que caminho tomar criativamente. Era difícil combinar a mãe com a persona criadora, e não sabia se podia consegui-lo”, disse a artista, que reconheceu que o apoio de sua família e de seus amigos foi fundamental para voltar a encontrar sua inspiração.