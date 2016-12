Seiko comemora 60 anos com remake de primeiro relógio automático

O ano de 1956 marcou o lançamento do primeiro relógio de pulso japonês equipado com um movimento de corda automática. A proeza foi alcançada pela Seiko.

Agora, 60 anos depois, a marca presta uma homenagem a este relógio histórico com uma edição limitada que pertence à sua linha Pressage.

Seiko Presage Automatic 60th Anniversary Limited Edition, como foi chamado, está sob a referência SARW027.

O modelo replica muito do design do modelo original de 1956, que inclui um mostrador curvo em marfim, indicadores aplicados dourados e ponteiros também dourados em formato triangular. Dois novos elementos foram adicionados.

O primeiro deles é um indicador de reserva de energia em formato de arco, posicionado às 9 horas, e o segundo é uma indicação de data realizada por ponteiro no subdial das 6 horas.

Um outro toque moderno que o difere do original é a inserção do emblema “Snake S” na coroa da peça. A letra embelezou o mostrador no dial do modelo da época.

A caixa de aço do modelo possui 40,5 mm de diâmetro e oferece uma resistência de 100 metros sob a água.

A parte frontal apresenta um cristal de safira curvo com revestimento antirreflexo, já o verso é rosqueado e também oferece um cristal de safira, que permite a visualização do calibre Seiko 6R27 e seu rotor em ouro maciço.

A operação do movimento ocorre a 28.800 vph sobre 29 joias e o usuário conta com uma precisão entre -15 e +25 segundos por dia.

O acabamento do modelo é dado por uma pulseira de couro de crocodilo com fecho dobrável em aço. Serão 1.956 peças produzidas e será entregue em uma caixa especial de madeira.

Nos Estados Unidos, cada unidade do relógio será comercializada por US$ 1.100 sem adição de impostos e taxas. No entanto, não há previsão de chegada do modelo no brasil.