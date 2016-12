Scarlett Johansson, a atriz de maior bilheteria em 2016

Scarlett Johansson foi a estrela de cinema de maior bilheteria em 2016, segundo a revista Forbes, depois de aparecer em filmes que, juntos, arrecadaram mais de US$ 1,2 bilhão em todo o mundo.

A atriz americana vencedora de um prêmio Tony participou do filme da Marvel “Capitão América: Guerra Civil”, maior sucesso de bilheteria no mundo com US$ 1,15 bilhão.

Johansson, de 32, superou os protagonistas Chris Evans e Robert Downey Jr. – em segundo lugar na lista – por também ter aparecido na produção dos irmãos Coen “Ave, César!”, que faturou US$ 63,2 milhões.

Este ano foi muito lucrativo para Scarlett Johansson, que figurou em terceiro lugar na lista das atrizes mais bem pagas do mundo – divulgada pela Forbes em agosto – com um faturamento anual de US$ 25 milhões.

Top 10 dos atores de maior bilheteria no mundo em 2016:

Scarlett Johansson – U$S 1,2 bilhão

Chris Evans – U$S 1,15 bilhão

Robert Downey Jr. – U$S 1,15 bilhão

Margot Robbie – U$S 1,1 bilhão

Amy Adams – U$S 1,04 bilhão

Ben Affleck – U$S 1,02 bilhão

Henry Cavill – U$S 870 milhões

Ryan Reynolds – U$S 820 milhões

Felicity Jones – U$S 805 milhões

Will Smith – U$S 775 milhões