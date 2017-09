Saudades do Rock in Rio? Vêm aí Paul, U2, Coldplay e outros

São Paulo – Foi bom enquanto durou, mas o Rock in Rio chegou ao fim no domingo, 22. O festival já estava com os 700 mil ingressos esgotados desde abril e, apesar dos contratempos – como o cancelamento do show de Lady Gaga, um dos mais esperados, e da quebra da montanha russa na Cidade do Rock -, o evento foi um sucesso.

Enquanto o público espera pela próxima edição, que só ocorrerá em 2019, o Brasil receberá ainda neste ano grandes nomes da música. EXAME.com listou 5 shows que prometem ser tão épicos quanto o Rock in Rio:

São Paulo Trip

O festival São Paulo Trip já está quase terminando, mas amanhã (26), em seu último dia, os veteranos Guns N’ Roses, Alice Cooper e Tyler Bryant & The Shakedown se apresentarão no Allianz Parque.

Ainda há ingressos disponíveis, e os preços variam de R$ 150 a R$ 780.

Paul McCartney

O ex-Beatle retorna ao Brasil com a sua turnê One to One em outubro. Serão quatro apresentações, em Porto Alegre (no estádio Beira-Rio, no dia 13), São Paulo (estádio Allianz Parque, no dia 15), Belo Horizonte (no estádio Mineirão, no dia 17) e Salvador (na arena Fonte Nova, no dia 20).

Os ingressos esgotaram, e os sortudos que conseguiram comprá-los desembolsaram algum valor entre R$ 350 e R$ 850 para ver sir Paul.

U2

O U2 fará 4 shows em São Paulo durante a turnê “The Joshua Tree Tour 2017”, que celebra o aniversário de 30 anos do álbum The Joshua Tree, icônico por alguns de seus hits como “With or without you” e “I still haven’t found what I’m looking for”.

O 4º show foi anunciado após os ingressos se esgotarem em menos de 2 horas. A banda ficará no país entre 19 e 25 de outubro.

Os fãs órfãos de Oasis poderão aproveitar para curtir o som de Noel Gallagher, que fará a abertura do show do U2 com a sua banda Noel Gallagher’s High Flying Birds. Os ingressos variam de R$ 260 até R$ 1360.

Coldplay

O Coldplay desembarca em São Paulo e Porto Alegre em novembro para três apresentações. A princípio, seriam apenas dois shows, mas os fãs da banda liderada por Chris Martin conseguiram uma apresentação extra na capital paulista.

Com ingressos que chegam até R$ 800, a banda britânica tocará no Allianz Parque nos dias 7 e 8 e na Arena do Grêmio no dia 11.

Jack Johnson

O cantor também traz a sua mais nova turnê “All The Light Above It Too” ao Brasil em novembro. Os shows acontecerão no Rio de Janeiro e em São Paulos, nos dias 5 e 7, respectivamente.

Dos nomes listados, o show de Jack Johnson traz os preços menos salgados – o ingresso mais caro custa R$ 460.

Bônus para o início de 2018: Foo Fighters e Lollapalooza

A banda liderada pelo ex-Nirvana Dave Grohl confirmou a vinda para o Brasil no final de fevereiro e início de março. A última vez em que a banda veio para o país foi em janeiro de 2015, durante a turnê “Something From Nothing”.

Foo Fighters lançou o seu mais novo álbum, Concrete and Gold, no último dia 15 e se apresentará no Rio de Janeiro (25/02), São Paulo (27/02), Curitiba (02/03) e Porto Alegre (04/03). Os valores ainda não foram divulgados.

Ainda em março, o Brasil recebe outro popular festival de música. Com um público mais hispter e alternativo, a 8ª edição do Lollapalooza acontecerá entre os dias 23 e 25 de março no autódromo de Interlagos.

Apesar do line-up oficial ainda não ter sido lançado, alguns nomes queridinhos do público devem marcar presença nos três dias festival, segundo o jornalista José Norberto Flesch.

A presença da aclamada The Killers causou furor dos fãs, já que a última vez em que a banda veio ao Brasil foi em 2013. Nomes como Foster The People, Tyler The Creator, The Neighbourhood e Lana del Rey também são tidos como certos.