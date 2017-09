“Saturday Night Live”, “Handmaid’s Tale” e “Veep” dominam o Emmy

Los Angeles – “The Handmaid’s Tale” e a comédia política “Veep” levaram os principais prêmios do Emmy no domingo, mas o programa satírico “Saturday Night Live” ganhou o maior número de estatuetas no geral após uma temporada recheada de paródias de Donald Trump.

O presidente dos Estados Unidos, que nunca ganhou um Emmy, apesar de seu passado em programas de reality show, também foi alvo de diversas piadas durante a cerimônia que homenageia o melhor da televisão norte-americana.

“Se ele (Trump) tivesse ganhado um Emmy, aposto que não teria concorrido à Presidência”, disse o apresentador Stephen Colbert à plateia de celebridades.

“É culpa de vocês! Ele nunca perdoou vocês e nunca vai. Mas, ao contrário da Presidência, os Emmys vão para vencedores do voto popular”, ironizou Colbert, se referindo aos resultados da eleição de 2016.

Alec Baldwin ganhou o prêmio de ator coadjuvante de comédia por suas personificações de Trump para o programa “Saturday Night Live”, da NBC, canal da Comcast Corp’s.

Após sua temporada mais vista em 23 anos, “Saturday Night Live” levou nove Emmys, incluindo o de melhor programa de esquete e variedades, e para as atrizes Kate McKinnon e Melissa McCarthy, esta por sua interpretação do ex-porta-voz da Casa Branca Sean Spicer.

Com a série medieval da HBO “Game of Thrones”, fora da disputa este ano devido à data de exibição de sua mais recente temporada, houve uma gama de novos rostos entre os vencedores de domingo.

Muitos eram de mulheres, que tiveram sucesso com séries como “Big Little Lies,” “A Handmaid’s Tale” e “Veep”, e em raras vitórias para diretoras, escritoras e produtoras mulheres.