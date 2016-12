Quais serão as atrações do Réveillon 2017 em Copacabana

O Réveillon na Praia de Copacabana terá início às 18h do sábado (31). A atração principal será a apresentação dos cantores Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, a partir das 21h45, no show do Grande Encontro. DJs também vão animar o público.

Neste ano, o Réveillon de Copacabana terá apenas um palco, na altura do Copacabana Palace.

As apresentações vão se prolongar até quase 3h. A noite terá também shows do cantor Alex Cohen, DJ MAM e Léo Jaime. As baterias das escolas de samba Unidos da Tijuca e Mangueira encerram a festa.

A festa deverá reunir 2 milhões de pessoas. A expectativa é que haja 865 mil turistas na cidade, e que a economia receba uma injeção de US$ 690 milhões.

Queima de fogos

A tradicional queima de fogos terá duração de 12 minutos, quatro minutos a menos do que a festa passada, e será feita por 11 balsas que levarão os explosivos para a orla de Copacabana.

As 18 toneladas de fogos somam 21 mil bombas, que formarão desenhos no céu de Copacabana como flores, palmeiras e corações. O espetáculo é assinado pela empresa Pirotecnia Igual Brasil, e os explosivos foram importados da Espanha.

Outras queimas de fogos foram organizadas fora de Copacabana, em áreas de lazer e demais praias. As festas terão palcos e apresentações ao vivo e poderão ser acompanhadas em Sepetiba, Ilha do Governador, Barra Tijuca, Flamengo, Ramos, Madureira, Penha, Guaratiba e Paquetá.

As 19 balsas que serão usadas nas festas de Copacabana, Flamengo e Icaraí terão um isolamento de 450 metros de raio. Os passageiros de barcos devem se atentar a condições de segurança, como a habilitação dos pilotos e a presença de coletes salva-vidas.

Bloqueios e transporte

As ruas de Copacabana serão totalmente bloqueadas para veículos particulares a partir das 19h, o que inclui ônibus fretados, veículos de turismo e motoristas que prestam serviço por aplicativos como o Uber. O bloqueio terminará às 5h do dia 1º.

Mesmo os ônibus e táxis credenciados não poderão circular em Copacabana depois das 22h.

Após a queima de fogos, a recomendação é que as pessoas evitem sair de uma só vez da praia e deixem o bairro com tranquilidade.

Além das quatro estações de metrô, o público poderá se dirigir aos dois terminais de ônibus preparados para a virada do ano. Na Enseada de Botafogo, vão parar os ônibus para o centro e zona norte.

Nas avenidas Prudente de Morais e Vieira Souto, em Ipanema, vão ficar os pontos para quem segue com destino à zona oeste. Neste ano, também será possível usar a Linha 4 do metrô para ir à Barra da Tijuca e de lá embarcar nos BRTs.

Os bilhetes de metrô devem ser comprados antecipadamente e não estarão disponíveis no dia da festa.

O estacionamento em Copacabana também será proibido, a partir de hoje (30). Quem tiver o carro rebocado terá que pagar uma taxa emitida no site da Secretaria Municipal de Transporte Urbano e buscar o veículo em um depósito em São Cristóvão, na zona norte.