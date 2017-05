Ronco do escapamento de um Camaro dispara airbags; veja o vídeo

São Paulo – Instalar um novo sistema de escapamento é uma prática bastante comum entre os donos de esportivos nos Estados Unidos. O proprietário de um Camaro ZL1 só não imaginava que este equipamento poderia ter uma consequência inesperada (e cara) nos airbags.

Filmado pelo vlogger Guitarmaggedon ZL1, o vídeo mostra todo o processo de instalação do novo escape fabricado por uma empresa chamada Noweeds em seu carro. Basicamente, o item conta com uma espécie de válvula que libera ou impede a saída dos gases por uma espécie de pequeno cano.

Quando esta válvula é aberta, o motor 6.2 V8 Supercharged faz um barulho digno de um veículo de competição, conforme podemos ouvir no vídeo. Feliz, o motorista saiu para testar seu novo “brinquedo” quando o som alto saído dos escapamentos inflou os airbags do tipo cortina com o veículo em movimento – mais precisamente a 225 km/h!

Assista abaixo ao momento em que os airbags são inflados (a partir de 10:18):

Depois de pedir a sua namorada para ajuda-lo a mudar de faixas até chegar ao acostamento, o dono do ZL1 se dirige à oficina responsável pela instalação do escapamento.

Após uma breve análise, ele e seus colegas descobrem que os sensores responsáveis por acionar os airbags ficam instalados na parte inferior do painel traseiro, atrás da proteção plástica instalada nas laterais e logo à frente das rodas traseiras.

Os sensores, portanto, interpretaram a vibração excessiva dentro do carro (ocasionada pelo som grave do novo escape) como uma possível colisão, acionando os airbags para proteger os ocupantes. A presença de uma estrutura tubular dentro do carro também pode ter aumentado ainda mais as vibrações.

Esta matéria foi originalmente publicada no site da revista Quatro Rodas.