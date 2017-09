Rock in Rio: tudo o que você precisa saber para curtir o festival

São Paulo – Começa nesta sexta-feira (15) o maior festival de música do Brasil, o Rock in Rio 2017. A sétima edição do evento, que termina no dia 24 deste mês, acontece no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, e terá apresentações de grandes nomes como Red Hot Chili Peppers, Justin Timberlake, Aerosmith, Guns ‘n Roses e The Who.

Para aqueles que vão curtir a maratona de shows é preciso ficar atento a alguns detalhes e não perder a viagem. EXAME.com reuniu as informações mais importantes do evento: itens permitidos e proibidos, opções de transporte e serviços de alimentação. Veja a lista:

Itens permitidos e proibidos

Para não ficar do lado de fora do festival é preciso levar a pulseira do Rock in Rio já registrada no site com o dia certo dos shows e um documento com foto. Esses são os únicos itens obrigatórios. Aos estudantes, também é preciso levar a carteirinha que comprova a meia-entrada.

Mochila, carregador, power banks, protetor solar, óculos escuros, agasalho e câmera semi-profissional estão liberados. Comida também é permitido, mas, para evitar o comércio ilegal dentro do espaço, a organização limita cinco itens de comida industrializada por pessoa, como barra de cereal, frutas, sanduíches ou chocolate. Todos devem estar lacrados em sacos transparentes.

Garrafas de água, desde que estejam sem a tampa e sejam de plástico, podem entrar. Haverá bebedouros espalhados por todo o espaço do evento.

Itens proibidos:

Garrafas de qualquer material, inclusive as de plástico COM tampa

Embalagens rígidas e com tampa, como tuppeware

Latas

Capacetes

Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, canivetes, etc)

Cadeiras/banquinhos

Objetos pontiagudos

Objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estilete, pinças, cortadores de unha)

Fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários

Objetos de vidro, plástico ou metal (perfume, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente)

Bebidas (em qualquer tipo de recipiente)

Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não

Isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem

Pau de selfie

Guarda-volumes

O festival disponibilizará armários que podem ser alugados antecipadamente por 35 reais. Há também a opção de alugá-lo junto a um carregador portátil, pelo dobro do preço. As duas opções têm uma taxa no valor de 3,50 reais, que permite acesso preferencial ao locker. Os objetos poderão ser retirados a qualquer momento do evento.

Opções de transporte

Nos dias do evento, diversas ruas e avenidas localizadas nas imediações do Parque Olímpico estarão bloqueadas para veículos particulares (veja quais no site da Prefeitura). O ideal é utilizar meios alternativos para chegar ao evento.

Metrô

A estação de metrô mais indicada para desembarque é a Estação Jardim Oceânico, que funcionará 24 horas por dia durante todo o evento. A partir dela é possível fazer a integração com o sistema BRT, que desembarca no Terminal Centro Olímpico. (veja abaixo).

As demais estações das linhas 1, 2 e 4 funcionarão normalmente, para embarque e desembarque, até a meia-noite. Entre 00h01 e 5h, elas ficarão disponíveis apenas para desembarque de quem embarcar a partir da estação Jardim Oceânico.

BRT

O Terminal Centro Olímpico e a estação Morro do Outeiro são os pontos oficiais de desembarque para quem vai de BRT até a Cidade do Rock.

Na ida, duas linhas do BRT levarão os passageiros até o local entre 14h e 5h.

Linha/serviço 90 – Roteiro: Terminal Jardim Oceânico, Terminal Centro Olímpico

Linha/serviço 92 – Roteiro: Terminal Alvorada, Estação Via Parque, Terminal Centro Olímpico

As duas linhas também poderão ser utilizadas para a volta do Rock in Rio, partindo do Terminal Centro Olímpico. Além delas, outra linha também estará disponível para a volta entre 23h20 e 5h – nesse caso, partindo da estação Morro do Outeiro, interligada com o terminal.

Linha/Serviço 93 – Morro do Outeiro, Curicica, Santa Efigênia, Taquara, Tanque, Praça Seca, Campinho e Terminal Paulo da Portela (Madureira)

Quem utilizar as linhas especiais para chegar ao evento, desembarcando no Terminal Centro Olímpico, terá direito a uma pulseira que garante a utilização do transporte na volta. Ela será entregue por funcionários após a chegada ao terminal e validação do RioCard. Para isso, no entanto, é necessário que o cartão tenha saldo para as duas viagens.

Quem quiser utilizar o transporte nos demais horários deverá optar pelas linhas regulares, que funcionam 24h. Nesse casos, o usuário não tem direito à pulseira de volta.

O site do BRT oferece algumas dicas de como chegar aos terminais e às estações de embarque a partir de diferentes regiões da cidade.

A tarifa do BRT é de R$ 3,80, a do Metrô, R$ 4,30 e integração entre os dois transportes custa R$ 7.

Ônibus oficiais

O “Primeira Classe” é o meio de transporte oficial oferecido pelo evento. Os ônibus partem a cada 1h de diversos pontos da cidade, como shoppings e aeroportos, desembarcando diretamente na Cidade do Rock – e também saindo de lá na volta.

O ingresso custa 100 reais e pode ser adquirido online ou em dois pontos de venda.

Parceira oficial do Rock in Rio, a Uber disponibilizará estandes de embarque e desembarque em sete dos pontos dos ônibus Primeira Classe para quem quiser ir ou voltar dos locais por esse meio – apesar da parceira, os carros credenciados não poderão acessar as ruas bloqueadas.

Ônibus fretado

Para quem quiser fretar um ônibus em grupo, o Rock in Rio também disponibiliza uma lista de empresas autorizadas a ir até o local. É possível acessá-la no campo “Transporte coletivo”, localizado na página de informações.

Mapa do espaço

Serviços espalhados pela Cidade do Rock

A organização preparou um grande esquema médico, que contará com quatro postos de atendimento espalhados pelo Parque Olímpico. Dois destes postos ficarão localizados à direita do palco Mundo, local de show das principais atrações.

Para os que precisarem de dinheiro, próximo à montanha-russa será instalada uma praça de caixa eletrônico, disponível durante todo o festival.

Alimentação dentro da Nova Cidade do Rock

As opções de comidas e bebidas se multiplicaram para a edição de 2017 do festival. Ao todo, serão 37 espaços de alimentação que oferecem desde sanduíches e pizzas até comida japonesa e espetinhos de carne.

Os preços também variam bastante. Segundo informações do site da revista Veja Rio, será possível comprar croquetes de carne por 9 reais, um cachorro-quente simples por 8 reais ou uma esfiha do Habib’s por 5 reais. Espetinhos de churrasco custarão 12 reais.

Para os que buscam mais comida, os preços dos sanduíches e pizzas individuais estarão na faixa entre 20 reais e 25 reais.

O cardápio também inclui opções veganas como churrascos e bolinhos por 10 reais. Os sanduíches veganos custarão entre 20 reais e 30 reais.

As bebidas terão preço tabelado para todos os pontos de venda, com as opções de sucos e refrigerantes por 8 reais, mate por 7 reais, água por 5 reais.

Cervejas terão preços que vão desde o copo de Sol de 330ml a 10 reais até 400 ml de chopp Heineken por 12 reais.

Para conferir o cardápio de cada estabelecimento, acesse a reportagem de Veja Rio.

Aplicativo e carregamento de celulares

Quem quiser ter acesso fácil à programação dos shows e ao mapa da Cidade do Rock poderá baixar o aplicativo oficial “Rock in Rio 2017” pelo Google Play ou pela Apple Store.

Na falta de bateria, o público poderá recorrer ao OPTree, um ponto de carregadores abastecidos por luz solar. O sistema permite o carregamento de 10 aparelhos por vez e poderá ser utilizado gratuitamente.

Veja quais são as atrações principais de cada dia

15/09

19h: Ivete Sangalo – Palco Mundo

21h: Pet Shop Boys – Palco Mundo

22h35: 5 seconds of summer – Palco Mundo

0h25: Maroon 5 – Palco Mundo

16/09

19h: Skank – Palco Mundo

21h: Shawn Mendes – Palco Mundo

22h35: Fergie – Palco Mundo

00h25: Maroon 5 – Palco Mundo

17/09

19h: Frejat – Palco Mundo

21h: Walk the Moon – Palco Mundo

22h35: Alicia Keys – Palco Mundo

Justin Timberlake – Palco Mundo

21/09

19h: Scalene – Palco Mundo

21h: Fall out Boy – Palco Mundo

22h35: Deff Leppard – Palco Mundo

0h25: Aerosmith – Palco Mundo

22/09

19h: Jota Quest – Palco Mundo

21h: Alter Bridge – Palco Mundo

22h35: Tears for Fears – Palco Mundo

0h25: Bon Jovi – Palco Mundo

23/09

19h: Titãs – Palco Mundo

21h: Incubus – Palco Mundo

22h35: The Who – Palco Mundo

0h25: Guns n’ Roses – Palco Mundo