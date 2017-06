Revelado aos poucos, novo VW Polo chega ao Brasil até dezembro

A Volkswagen realizará a apresentação mundial do novo Polo na próxima sexta-feira (dia 16), em Berlim, na Alemanha. Para antecipá-lo, a marca divulgou hoje duas fotos que mostram partes da frente e da traseira do carro.

Sua comercialização no mercado brasileiro já foi confirmada há alguns meses, mas ainda falta saber quando acontecerá o lançamento oficial no país.

Uma fonte ligada ao mercado publicitário afirmou à QUATRO RODAS que o Polo estreia em novembro – este seria o prazo para a campanha de apresentação do hatchback que está sendo preparada. Já o jornalista Fernando Calmon afirma que dezembro será o mês em que o Polo desembarca nas concessionárias.

De acordo com Calmon, o início da produção do modelo teria sofrido um atraso, passando de 1º de julho para o primeiro dia de setembro. O motivo seria a complexidade nas adaptações necessárias para modernizar a linha de montagem em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

Para atualizar as informações sobre a VW, aqui vai um resumo de como ficará a linha no Brasil até o final da década. Por ordem de posicionamento no mercado: Gol (atual), Up! (reestilizado recentemente), Fox (atual, mas será reestilizado), novo Polo (a ser lançado este ano) e Golf (reestilizado).

Entre os sedãs, a ordem será: Voyage (atual), Virtus (o novo Polo em versão sedã) e Jetta (será reestilizado), além do Passat importado. O novo SUV compacto terá a plataforma do Polo/Virtus alongada e reforçada, e se chamará T-Cross e não T-Roc (que é um SUV maior). A futura Saveiro também será baseada na mesma plataforma do SUV.

A Volkswagen também divulgou uma espécie de retrospectiva de todas as gerações do Polo lançadas até agora:

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da Quatro Rodas.