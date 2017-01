Repórter do Pânico engana jornalista em entrevista da Globo News

A turma do Pânico, que costuma fazer paródias, imitações e brincar com os famosos, por vezes resolve trollar outros canais. A mais nova brincadeira aconteceu com a equipe de reportagem da Globo News.

Durante a cobertura da posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a repórter Carolina Cimenti fazia um link quando decidiu entrevistar uma pessoa, sem reparar que se tratava do Repórter Vesgo, do programa humorístico da Band.

“Tem até americano brincando de ser Donald Trump aqui perto de mim”, disse a jornalista. Vestido com peruca loira e uma maquiagem alaranjada, o humorista Rodrigo Scarpa incorporou o personagem e disse algumas frases em inglês na entrevista, que depois repetiu com ironia em seu perfil no Twitter: “Let’s make America great again!”.

Este conteúdo foi originalmente publicado no portal AdNews.