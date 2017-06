Relógio clássico dos anos 90 é relançado. Veja como ficou!

O primeiro cronógrafo produzido pela Panerai data de 1943 e sua produção era voltada para a Marinha Italiana.

O mesmo design desta peça foi revivido no ano de 1993, na primeira leva de produtos voltados para o universo comercial.

Esse modelo esteve em produção até 1997.

Agora, vinte anos depois, o mesmo modelo de 1993 volta ao mercado, com pequenas atualizações em seu design.

E promete ser um verdadeiro sucesso entre entusiastas e colecionadores da companhia.

O modelo conta com uma caixa elaborada em aço inoxidável AISI 316L, exatamente como o modelo de 1993.

Ele conta com botões redondos para o cronógrafo e uma escala taquimétrica no bisel regulada para 60 km/h.

Esta nova edição conta com um diâmetro de 42 mm, um tamanho consideravelmente menor quando comparado aos 52 mm do modelo inicial.

Já sobre o plano de fundo azul, duas tonalidades diferentes são utilizadas: o branco para a demarcação dos contadores e inscrições, e material luminescente bege para os ponteiros e indicadores de horas.

O que mais deve encantar os Paneristi é o movimento utilizado pela companhia: o mesmo daquela época (chamada também de pré-Vendôme, grupo que antecedeu a formação do conglomerado Richemont).

Trata-se do calibre OP XXXIII, baseado em um ETA 2801-2, com um módulo de cronógrafo Dubois-Dépraz. Sua alta precisão inclui certificação cronométrica COSC e uma reserva de energia de 42 horas.

Este novo modelo será produzido em uma tiragem limitada a mil unidades, que serão entregues em uma caixa especial em madeira que conta com uma miniatura de um destroyer italiano chamado Luigi Durand De La Penne, utilizado na época do lançamento do modelo original.

A peça deverá estar disponível no Brasil no mês de setembro e seu valor comercial estimado é de R$ 47.300.

A Panerai conta com uma loja própria em São Paulo, no Shopping JK Iguatemi.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da WatchTime Brasil.