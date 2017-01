Quer um jantar exclusivo na Disney? Ele custa mais de R$ 45 mil

São Paulo – Se você acha que os parques da Disney são apenas diversão e pouco glamour, você está enganado. Uma experiência de jantar exclusiva e quase secreta no Disneyland Park, na Califórnia, pode custar 15 mil dólares, ou seja, mais de 45 mil reais para um grupo fechado de 12 pessoas.

Trata-se de um serviço único oferecido pelo parque e pouco conhecido por seus frequentadores. Batizado de 21 Royal, a experiência está localizada na New Orleans Square bem próxima à atração Piratas do Caribe.

O jantar é servido em uma espécie de residência com decoração clássica de Nova Orleans do século XIX e conta com 21 funcionários entre chefs, mordomos e um sommelier.

Quando contratado o serviço, o grupo é recepcionado no Disney’s Grand Californian Hotel & Spa e levado até o local com escolta.

Já na residência, os convidados são recebidos com coquetéis assinados por renomados bartenders. Todos podem conhecer os ambientes da casa antes de o jantar ser oficialmente anunciado.

Na hora do jantar, louças banhadas a ouro e cristais compõem a mesa que também é da decorada com flores naturais.

O menu personalizado é preparado por dois chefs que priorizam ingredientes frescos e orgânicos e um sommelier responsável pela harmonização dos vinhos.

Para contratar a experiência, é necessário fazer uma reserva com antecedência por meio do serviço de concierge do parque.