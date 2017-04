Quer passar uma noite na casa do BBB 17? O Airbnb te leva!

São Paulo – Pela primeira vez na história do Big Brother Brasil, os fãs do programa terão a chance de passar uma noite na casa mais popular do Brasil.

Em parceria com o Airbnb, o BBB 17 vai abrir suas portas para que uma pessoa mais cinco acompanhantes se hospedem na residência entre os dias 22 e 23 de abril.

Para concorrer à promoção, no entanto, é preciso fazer a inscrição por meio deste link e seguir uma série de instruções.

As inscrições começaram no último dia 10 e vão até 15 de abril. O nome do vencedor será divulgado no dia 18 de abril.

De acordo com o site do Airbnb, o ganhador e mais cinco amigos não terão despesas com translado, nem alimentação e poderão ainda visitar os Estúdios Globo.