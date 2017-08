Quatro destinos inspiradores para visitar antes do fim do ano

Se você ainda não fez check-in no hotel The Silo, na Cidade do Cabo, nem tirou uma foto para o Instagram debaixo do tubarão-martelo exposto no novo Museu de Ciência Frost, em Miami, você tem algum trabalho a fazer. E rápido.

No início deste ano, a Bloomberg fez uma lista com os 20 destinos mais empolgantes para 2017. Como dois terços do ano já passaram, este parece um bom momento para fazer um balanço de suas aventuras — e decidir como usar seus dias de férias restantes.

Por onde começar? Use as recomendações seguintes como um guia.

Miami

O novo Museu Frost de Ciência tem uma exposição dedicada à ciência do olhar. Isso vai fazer com que você pense duas vezes sobre sua perspectiva, tanto de forma metafórica quanto literal.

Cidade do Cabo

Depois de me hospedar no The Silo no mês passado, fico feliz em informar que uma das inaugurações hoteleiras mais aguardadas do ano conseguiu superar as expectativas. As janelas geodésicas, tipo cúpula! Os decantadores de cristal com conhaque de cortesia!

As tortas em camadas na hora do chá! Mesmo que o tempo feche na deslumbrante piscina do último andar, você não vai querer sair de lá.

E não tem problema, porque em setembro o térreo se transformará no primeiro museu de arte africana contemporânea do continente, o Zeitz MoCAA.

Ele vai abrigar a maior coleção do mundo desse tipo, com nove andares de espaço de exposição que incluirão obras de artistas inovadores, como Nandipha Mntambo, da Suazilândia, e Wim Botha, da África do Sul.

Ir à Cidade do Cabo e não realizar as épicas aventuras ao ar livre de repente se tornou uma proposta atraente.

Finlândia

A Aurora Boreal está em um ciclo de escurecimento, o que significa que ela aparece progressivamente com menos frequência desde 2015 e continuará a diminuir por mais oito anos ou mais (essa tendência, que dura uma década, é parte dos ciclos solares normais).

Mesmo assim, ainda é fácil encontrar lugares onde vê-la na Lapônia, no norte da Finlândia, na temporada entre setembro e março.

Se você ficou com frio só de pensar, vá se aquecer na Löyly, uma sauna recém-inaugurada no litoral de Helsinque que está recuperando o glamour de uma tradição que antigamente imperava: casas de banhos abertas para o público.

Sri Lanka

Quer andar em um balão aerostático sobre desfiles de elefantes e grupos de baleias-azuis na parte da manhã e fazer um passeio para ver leopardos pela tarde? Esse é o tipo de safari que você pode fazer no Parque Nacional de Yala, no sudeste do Sri Lanka — e é a premissa central por trás do Wild Coast Tented Lodge, que abriu em outubro deste ano com 36 luxuosas barracas.

Vá por três dias para obter uma boa dose de animais terrestres e marinhos, e depois inclua na viagem alguns dias de praia felizes nas Maldivas.

O hotel de nossa preferência lá é o Soneva Fushi, que tem alguns daqueles bangalôs sobre a água com escorregadores que caem direto em piscinas privativas.