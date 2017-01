Produtores de Hollywood nomeiam “La La Land” melhor filme de 2016

Los Angeles – Produtores de Hollywood nomearam no sábado o musical “La La Land” o melhor filme de 2016 em uma cerimônia marcada por críticas à política de imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A grande vitória de “La La Land” no 28º prêmio anual coloca o filme, com Ryan Gosling e Emma Stone, como um dos favoritos ao Oscar, para o qual recebeu 14 indicações neste mês.

A Associação de Produtores da América (PGA), que está entre as principais organizações do setor que representam os produtores de filmes e programas de TV, também premiou “Zootopia” como melhor filme de animação, “OJ Made in America” como documentário e a série do Netflix “Stranger Things” venceu na categoria drama de televisão.

O músico John Legend, estrela de “La La Land”, criticou o decreto do novo presidente, que impede a chegada aos Estados Unidos de pessoas de certos países de maioria muçulmana, o que gerou protestos e confusão em vários aeroportos norte-americanos no sábado.

“Nós encorajamos todo mundo lá fora a se manifestar contra isso”, disse Legend.

Nos últimos anos, os vencedores de filmes da PGA geralmente ganharam o Oscar de melhor filme, o grande prêmio de Hollywood.

(Por Rollo Ross e Lisa Richwine em Los Angeles e Chris Michaud em Nova York)