Príncipe George da Inglaterra vai à escola pela primeira vez

O príncipe George da Inglaterra, terceiro na linha de sucessão ao trono, teve nesta quinta-feira, aos 4 anos, seu primeiro dia de escola e não pode ir acompanhado de sua mãe que, grávida, apresenta enjoos.

George chegou à escola particular Saint Thomas, no bairro londrino de Battersea, de mão dada com seu pai, o princípe William.

O menino usava um uniforme azul marinho, com calças curtas e um suéter por cima da camisa azul celeste. Também usava sapato preto com meias.

A diretor do centro foi receber o menino, que estava de cabeça baixa e agarrado ao pai, alheio a este primeiro grande momento de sua vida.

Na escola, ele será conhecido como George Cambridge, o ducado de seus pais, e a diretor do estabelecimento escolar, Helen Haslem, expressou sua esperança de que o pequeno príncipe “tenha a confiança de ser ele mesmo”, em declarações à agência Press Association.

Segúndo o site oficial, a escola de George tem 560 alunos de entre 4 e 13 anos, e tem aulas de balé, teatro, francês e informática.

O guia britânico das melhores escolhas, “The Good Schools Guide”, a descreve como um estabelecimento “um pouco caótico para pais cosmopolitas que querem dar a seus filhos a melhor educação inglesa que o dinheiro pode pagar”.