Pré-estreia de “Quatro Vidas de Um Cachorro” é cancelada

A pré-estreia do filme Quatro Vidas de Um Cachorro (“A Dog’s Purpose”, em inglês), que ocorreria neste fim de semana, foi cancelada.

A decisão do estúdio Universal Pictures e da produtora Amblin Entertainment ocorreu após repercussão de um vídeo do set de gravações do filme no qual um cão da raça pastor alemão aparece sofrendo maus-tratos.

As duas empresas emitiram um comunicado esclarecendo a decisão:

“Enquanto a Amblin ainda faz a análise do vídeo divulgado, a Universal Pictures decidiu que é no melhor interesse do filme que o evento seja cancelado. A Amblin e a Universal não querem que nada se sobreponha a este filme, que celebra a relação entre humanos e animais. Ainda que estejamos estamos chocados com a aparição de um animal sofrendo maus-tratos, todos nos asseguraram de que Hércules, o pastor alemão, não foi machucado durante as filmagens.”

Divulgado pelo site TMZ, o registro mostra o cachorro chamado aterrorizado por ter de entrar na água. Apesar de se recusar, ele é forçado pelo treinador a entrar na piscina. Logo depois, o animal parece se afogar e membros da equipe gritam por socorro.

As cenas de maus-tratos causaram revolta nas redes sociais e o PETA, ONG de devesa dos animais, pediu ao público que boicotasse o filme.

Footage from @TMZ shows terrified dog seemingly forced into rushing water on #ADogsPurpose set. RT to show everyone why they should boycott! pic.twitter.com/is2ug0t3Aq — PETA (@peta) January 18, 2017

Procurado pela revista Variety, o produtor do filme, Gavin Polone, afirmou estar extremamente frustrado: “Se eu estivesse no set, isso nunca teria acontecido”, disse. “Esse filme era para mostrar minha relação com os animais. Então, isso aconteceu 15 meses atrás e deve ser investigado imediatamente. Esperar um ano e três meses para divulgar algo assim é muito inconsequente.”

O dublador do cachorro, o ator Josh Gad, disse que não sabia dos maus-tratos nas gravações, pois ele fez as dublagens em uma sala longe dos sets de filmagens.

“Hoje eu vi o vídeo perturbador no qual um pastor alemão está com muito medo e, mesmo assim, é forçado a continuar a cena. Apesar de eu não saber destes detalhes durante a produção, fico muito triste por ver qualquer animal colocado em uma situação como esta. Como um orgulhoso dono de um cão resgatado e apoiador fervoroso de organizações como PETA, eu procurei a equipe de produção e o estúdio para pedir explicações sobre essas perturbadoras imagens.”

Quatro Vidas de Um Cachorro deve estrear no Brasil no próximo dia 26 de janeiro.