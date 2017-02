Por que o Facebook comemora o Dia do Amigo em fevereiro?

Já há uns anos, em todo início de fevereiro começam a surgir vídeos e posts comemorativos do Dia do Amigo, ou Friend’s Day, em inglês, no Facebook.

Mas uma rápida pesquisa mostra que em nenhum lugar do mundo essa data é celebrada no início de fevereiro.

No Brasil, o Dia do Amigo é em 20 de julho, assim como na vizinha Argentina, que leva essa data muito a sério – lá as pessoas trocam presentes e saem para celebrar juntas, o que é muito legal, né? No Uruguai e no Chile os amigos também comemoram neste dia.

De acordo com a Organização das Nações Unidas, que define vários Dias Internacionais oficiais, o Dia da Amizade é 30 de julho – e eles convidam todos os países membros da ONU a comemorar neste dia, respeitando suas culturas e tradições.

Outros países escolhem comemorar o Dia da Amizade no primeiro domingo de agosto, uma boa medida se a ideia é aproveitar o dia todo com os amigos – domingão não tem erro!

Mas por que então que, no Facebook, os vídeos de Dia do Amigo começam a aparecer no início de fevereiro? Acontece que Mark Zuckerberg, criador da rede social, achou que o dia da criação do Facebook, 4 de fevereiro, deveria ser chamado de Dia do Amigo. E quem resiste a assistir e compartilhar um vídeo celebrando a amizade, com fotos e informações que o Facebook já tem de cada um de nós?

Com quase 2 bilhões de usuários ativos, fácil fácil o Facebook vai conseguir emplacar o Dia do Amigo em 4 de fevereiro, real oficial. E aí? Já fez o seu?

Este conteúdo foi originalmente publicado no portal MdeMulher.