Pesquisa revela quais carros ficam mais tempo com o primeiro dono

Há quem prefira comprar um carro zero a cada dois anos no máximo. Mas o que o site americano iSeeCars.com buscou descobrir foram os carros que ficam mais tempo com os primeiros proprietários – ou seja, aqueles que teoricamente são adquiridos zero km pensando na sobrevivência a longo prazo.

O site analisou mais de 15,7 milhões de veículos usados vendidos pelos primeiros donos nos Estados Unidos entre 2013 e 2016.

O que descobriram foi que, em média, os americanos ficam 7,3 anos com seus carros antes de vender. Ou seja, são vendidos um ou dois anos depois de serem quitados.

No Brasil, uma das poucas pesquisas feitas a respeito, em 2014, descobriu que o tempo médio que um proprietário fica com um veículo é o menor do planeta: apenas um ano e sete meses.

O dado, porém, não se refere apenas aos veículos aquiridos zero km, como na pesquisa americana – ele também inclui carros comprados usados, o que certamente joga a média para baixo.

Por lá, o campeão de longevidade é quase óbvio: o Toyota Land Cruiser, herdeiro genético do clássico Bandeirante – e que recentemente quebrou o recorde de velocidade para SUVs.

A fabricante japonesa ainda aparece na 6° posição com o SUV Sequoia e nas 8° e 9° com o sedã Avalon e com o SUV 4Runner.

Mas inusitado mesmo é ver um esportivo como o Porsche Boxster em segundo lugar. E o Mercedes-Benz SLK (um conversível) em 4º. Tem ainda o Corvette em 7º e o Audi TT em 10º. Confira abaixo o curioso ranking.

Posição Modelo Média de anos com o primeiro dono 1 Toyota Land Cruiser 10.6 2 Porsche Boxster 9.9 3 Ford Expedition 9.0 4 Mercedes-Benz SLK 9.0 5 Ford Explorer 8.9 6 Toyota Sequoia 8.9 7 Chevrolet Corvette 8.8 8 Toyota Avalon 8.8 9 Toyota 4Runner 8.8 10 Audi TT 8.8 Média geral 7.3

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da Quatro Rodas.