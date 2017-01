Pesquisa revela hábitos mais irritantes de passageiros no avião

São Paulo – Pegar avião já não é a experiência mais agradável do mundo, mas alguns colegas de voo fazem questão de torná-la ainda mais irritante.

Para mapear esses comportamentos, a agência de viagens Expedia lançou recentemente a quarta edição anual do “estudo de etiqueta no avião” em parceria com a consultoria de mercado GfK.

1.005 americanos responderam em dezembro sobre quais tipos de passageiros eles consideram mais problemáticos.

Pelo terceiro ano consecutivo, o vencedor de lavada foi aquele que fica chutando o seu assento o tempo todo, com 69% dos votos.

Em segundo ficaram os “pais desatentos”, com 59% de irritação geral, e em terceiro estão os “passageiros aromáticos”, aqueles com pouca higiene ou excesso de perfume.

O passageiro que não controla o próprio barulho é lembrado por 49% dos passageiros. Não por acaso, mais de um terço dos pesquisados pagaria a mais para ficar em uma zona especial de silêncio, se isso fosse oferecido.

Outros comportamentos irritantes citados são daquela pessoa que puxa assunto demais (40%) e o que reclina o assento (com 35% – talvez ele seja uma vingança contra o chutador lá de cima, nota a agência).

Ainda assim, 79% dos pesquisados concordam que “na maior parte das vezes, os colegas passageiros tem consideração pelo próximo” e que 74% “limpam com cuidado seu espaço antes de sair do avião”.