Patty Jenkins vai dirigir a sequência de “Mulher Maravilha”

Los Angeles – A cineasta Patty Jenkins chegou a um acordo com o estúdio Warner Bros. para dirigir a sequência de “Mulher Maravilha”, um dos grandes sucessos do ano.

Segundo informou nesta segunda-feira o site da revista “Variety”, Gal Gadot voltará a interpretar a super-heroína e a produção deve chegar às salas de cinema em dezembro de 2019.

Antes desta confirmação, a publicação já tinha indicado que Jenkins estava trabalhando no roteiro desta sequência com ajuda de Geoff Johns, o encarregado de supervisionar o universo de filmes da editora DC Comics.

“Mulher Maravilha”, protagonizado por Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright e que conta a origem da super-heroína, arrecadou mais de U$$ 800 milhões no mundo todo.

Com US$ 100,5 milhões, foi a melhor estreia da história a cargo de uma diretora, superando a marca anterior de Sam Taylor-Johnson (“Cinquenta Tons de Cinza”), com US$ 93 milhões em 2015.

O sucesso de Jenkins é confirmado depois de ter se desligado de “Thor: O Mundo Sombrio” por diferenças criativas com o estúdio Marvel.

Na sua carreira, quase totalmente dedicada à televisão, se destaca a direção de episódios de séries como “Arrested Development”, “Entourage”, “The Killing” e “Betrayal”.

Jenkins chegou a “Mulher Maravilha” depois que outra diretora, Michelle MacLaren (conhecida pelo seu trabalho em séries como “Breaking Bad” e “Game of Thrones”), deixou o projeto por não concordar com a visão que o estúdio tinha sobre o filme.