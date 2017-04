Passageiro quase engole pássaro em montanha-russa da Ferrari

São Paulo – A Ferrari inaugurou nesta sexta-feira (7) o seu novo parque temático na Europa, o Ferrari Land. O primeiro passeio na montanha-russa mais alta e rápida do continente, porém, foi um pouco mais intenso do que o planejado para um de seus passageiros.

Como você pode ver no vídeo registrado pelo “afortunado”, um pássaro colide com o seu rosto logo no início do percurso e quase é engolido. Depois de ver o animal se libertar, o passageiro troca algumas palavras com seu amigo e segue o trajeto, desta vez, com a boca fechada.

O vídeo foi reproduzido primeiramente pelo jornal espanhol Marca.

O Ferrari Land está localizado dentro PortAventura World, em Salou, cidade localizada a cerca de 1 hora de Barcelona. O complexo turístico possui cinco hotéis, três parques temáticos, um centro de conferências, três campos de golfe e um clube de praia.

Com a nova atração, estima-se que pelo menos 5 milhões de pessoas devam visitar o parque nos próximos meses. O ingresso de adulto para entrar no local custa a partir de 60 euros.