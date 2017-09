Parque em Paris terá área destinada ao nudismo

São Paulo – O parque Bois de Vincennes, no leste de Paris, está destinando uma área exclusiva aos adeptos do naturismo.

No espaço, que fica em uma parte isolada do parque, pessoas poderão tirar a roupa sem nenhum tipo de constrangimento ou incomodo.

A iniciativa é ainda um projeto experimental, que começou no dia 31 de agosto e vai até 15 de outubro, e muitos adeptos ao nudismo já passaram por lá desde então.

Ao The Guardian, Penelope Komites, responsável pelos parques parisienses, afirmou que a ideia de destinar parte do parque aos naturistas tem a ver com tornar os espaços públicos da cidade democráticos a todas as pessoas.

No local não é permitido nenhum tipo de exibicionismo e observadores também não são tolerados. Para garantir a tranquilidade das pessoas, dois seguranças tomam conta do espaço.