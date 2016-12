Papa Francisco ganha camiseta da Chapecoense de Natal

O papa Francisco foi presenteado, na última semana, com uma camisa da Chapecoense.

O presente foi entregue pela redação brasileira da Rádio Vaticano, como um agradecimento às palavras de apoio do pontífice após a tragédia.

No dia 30 de novembro – dois após o acidente que vitimou grande parte do elenco e da equipe técnica do time catarinense – o papa mandou uma mensagem de solidariedade ao Brasil durante sua audiência geral, na praça São Pedro, no Vaticano.

“Gostaria de lembrar hoje a dor do povo brasileiro pela tragédia com um clube local e rezar pelos jogadores mortos e suas famílias”, disse o líder da Igreja Católica.

O uniforme entregue ao papa traz nas costas o seu nome e o número 71, em referência ao número de mortos no acidente com o avião da Lamia, que levava a equipe para disputar a final da copa Sul Americana, em Medellín, na Colômbia.

Em sua trajetória rumo à final da Sul-Americana, o “Verdão do Oeste” havia eliminado inclusive o San Lorenzo, time de coração de Jorge Bergoglio.

Ao receber o presente, o papa recordou que “foi um evento muito triste e agradeceu a todos os chapecoenses, a quem enviou uma bênção especial”.