Palhaço assustador atrai cinéfilos e “It” tem sucesso recorde

“It: A Coisa”, baseado na história de terror escrita por Stephen King, encabeçou a bilheteria com uma estreia recorde para um lançamento de setembro, um sinal de esperança para um setor consternado por seu pior terceiro trimestre em mais de uma década.

O marketing viral com um palhaço assustador e um balão vermelho ajudou a criar entusiasmo com “It”, que arrecadou cerca de US$ 117,2 milhões em vendas nos cinemas dos EUA e do Canadá para a distribuidora Warner Bros, informou a empresa de pesquisa ComScore no domingo por e-mail.

O total supera amplamente as estimativas. O outro lançamento do fim de semana, a comédia romântica “De Volta para Casa”, ficou em segundo lugar, com US$ 9,03 milhões.

O sucesso estrondoso de “It” é um impulso para Toby Emmerich, da Warner Bros, promovido do selo New Line em dezembro para liderar a divisão cinematográfica do estúdio. O filme havia passado por vários estágios do desenvolvimento, mas a New Line de Emmerich contribuiu para a realização, e os críticos responderam com avaliações excelentes.

O filme é o primeiro de vários lançamentos muito esperados de setembro e do quarto trimestre que poderiam ajudar Hollywood a recuperar o terreno perdido no terceiro trimestre, quando filmes como “Baywatch” e “Rei Arthur: A Lenda da Espada” não conseguiram cativar o público.

Durante o fim de semana, os filmes arrecadaram US$ 7,76 bilhões nos cinemas dos EUA e do Canadá, 5,5 por cento menos que no ano anterior.

Porém, com filmes como “Star Wars: Os Últimos Jedi” e “Liga da Justiça” a caminho, as vendas podem subir a um ritmo de dois dígitos no quarto trimestre, refutando a noção de que os cinéfilos estão cansados das continuações, disse Eric Wold, analista da B. Riley & Co.

“Isso mostrará que os cinéfilos ainda estão aí e pode acabar com o problema das continuações”, disse Wold. Se o setor se sair bem no resto de 2017, a ideia de que “ir ao cinema já era” desaparecerá, disse ele.

Setembro costuma ser um mês ruim na bilheteria, mas filmes como “Kingsman: O Círculo Dourado”, uma continuação da 20th Century Fox, e “LEGO Ninjago: O Filme”, da Warner Bros, poderiam mudar isso. “Setembro provavelmente nos dirá onde vamos estar no final do ano”, disse Jeff Bock, analista sênior de bilheteria da Exhibitors Relations.

“It”, com um orçamento de produção de US$ 35 milhões, superou amplamente a expectativa inicial da Warner Bros para a estreia, de cerca de US$ 65 milhões.

Outros analistas haviam projetado uma bilheteria maior no lançamento, sendo que antes do fim de semana a Box Office Mojo havia estimado US$ 85 milhões, e a Hollywood Stock Exchange, US$ 77 milhões.

O filme foi exibido em 4.103 salas de cinema, o maior lançamento da história para um filme proibido para menores de 17 anos, de acordo com a Box Office Mojo.

“It” mais que dobrou o recorde anterior para uma estreia de setembro, a de “Hotel Transilvânia 2”, que arrecadou US$ 48,5 milhões em 2015.

O último grande fim de semana de estreia para um filme de terror censurado para menores de 17 anos foi o de “Atividade Paranormal 3”, com US$ 52,6 milhões.