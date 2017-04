Os detalhes do luxuoso hotel de Larry Ellison e Robert De Niro

São Paulo – O bilionário Larry Ellison, fundador da Oracle, o ator Robert De Niro, o chef Nobu Matsuhisa e o cineasta Meir Teper vão inaugurar na próxima semana um hotel extremamente luxuoso em uma praia de Malibu, nos Estados Unidos.

Batizado de Nobu Ryokan Malibu, o hotel é o primeiro da região que pertence ao grupo Nobu Ryokan Collection – rede criada por Ellison e Matsuhisa com inúmeros hotéis considerados exóticos ao redor do mundo.

Com dois andares e apenas 16 quartos, as diárias custam, de acordo com o Business Insider, a partir de 1.100 dólares, mas podem ultrapassar a cifra de 2.000 dólares dependendo da época do ano.

A decoração é inspirada no conceito japonês Omotenashi – a arte que valoriza hospitalidade, equilíbrio, serviço e luxo. As cores dos ambientes são todas neutras e algumas das suítes possuem banheiras feitas de madeira teca.

Confira algumas fotos do Nobu Ryokan Malibu abaixo: