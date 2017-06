Os destinos preferidos dos brasileiros para as férias de julho

São Paulo – O céu é o limite quando o assunto é encontrar um destino para curtir as férias de julho. Alguns lugares, no entanto, se tornam mais populares, queridos e especiais por unir muitas vezes opções de lazer que agradam toda a família.

O site KAYAK, ferramenta de busca de viagens, listou os destinos mais buscados pelos brasileiros para curtir as férias do meio do ano no Brasil e no exterior.

Entre os destinos nacionais, Fortaleza, no Ceará, e Salvador, na Bahia, aparecem entre os locais preferidos dos brasileiros. Já entre os destinos internacionais, Miami e Orlando nos Estados Unidos são os favoritos.

O levantamento foi feito com base nas buscas por passagens aéreas realizadas pelos viajantes no ano de 2017. Já os preços são uma média de pacotes que incluem passagem e hospedagem para uma família de dois adultos e duas crianças para uma viagem de 10 dias.

Confira a seguir os principais destinos onde os brasileiros planejam curtir as férias de julho, de acordo com KAYAK.

Destinos nacionais Estado Preço médio do pacote Fortaleza Ceará R$ 4.937 Salvador Bahia R$ 3.971 Recife Pernambuco R$ 5.515 Porto Seguro Bahia R$ 5.051 Maceió Alagoas R$ 5.840 Natal Rio Grande do Norte R$ 5.406 São Paulo São Paulo R$ 3.014

Confira a seleção de destinos internacionais: