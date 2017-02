Os 10 hotéis para pets mais luxuosos dos EUA

1. Dpet hotels zoom_out_map 1/10 (/Divulgação) Dpet hotels, de Los Angeles, tem suítes com TV de 65 polegadas, Netflix, menu a la carte e lençóis de luxo. Os pets podem ser buscados na residencia e levados para o hotel em carros luxuosos como Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche ou Rolls Royce.

2. Fitdog Sports Club zoom_out_map 2/10 (/Divulgação) Os cachorros que ficarem no Fitdog Sports Club em Santa Monica, são levados para praias e trilhas do sul da Califórnia. As acomodações garantem camas refrescantes para pets peludos, cabelereiro e mini bar.

3. Olde Towne Pet Resort zoom_out_map 3/10 (/Divulgação) O Olde Towne Pet Resort, localizado em Washington, inclui um spa com tratamentos em banho de lama e máscaras de blueberry e uma piscina aquecida. O resort ainda oferece suites de 50m², com opção de seleção de imagens e sons familiares ao seu bichinho de estimação.

4. Best Friends Pet Care zoom_out_map 4/10 (/Divulgação) Localizado no Walt Disney World, o Best Friends Pet Care oferece acesso ilimitado aos cachorros no parquet e suites luxuosas. Histórias não vão faltar, já que os funcionários irão ler antes de seu pet dormir.

5. The Barkley zoom_out_map 5/10 (/Divulgação) Cada suíte no The Barkley, na California, oferece serviço de camareira, além de música suave e televisões. O prédio ocupa uma área de 4.600m².

6. Chateau Poochie zoom_out_map 6/10 (/Divulgação) Na Flórida, o Chateau Poochie, disponibiliza agrados como música clássica, acompanhamento por webcam, aromaterapia e pratos gourmets preparados por um chef.

7. Wag Hotels zoom_out_map 7/10 (/Divulgação) Os pets que se hospedarem no Wag Hotels, na Califórnia, são mimados com luxos como música e filmes customizados, encontros por vídeo com os donos, acesso à praia Wag Kiki e histórias antes de dormir.

8. Paradise Ranch Pet Resort zoom_out_map 8/10 (/Divulgação) Para um cachorro verdadeiramente aventureiro, a escolha certa é o Paradise Ranch Pet Resort, em Los Angeles. Eles são separados pelo seu tamanho e temperament, e alternados em parques luxuosos e divertidos (inclusive um com cachoeira!)

9. Posh Pet Hotel zoom_out_map 9/10 (/Divulgação) Com 103 quartos, o Posh Pet Hotel, na Florida, aceita cães e gatos. Os mimos oferecidos são televisões de 42 polegadas, cama queen-size de espuma, vistas panorâmicas e acesso 24 horas à webcam.