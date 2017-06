Obama usou o mesmo smoking durante 8 anos e ninguém reparou

São Paulo – Michelle Obama revelou que durante oito anos Barack Obama usou o mesmo smoking e sapatos nos eventos que exigiam tal traje e que ninguém nunca reparou nisso.

A revelação, de acordo com o Daily Mail, foi feita durante a participação da ex-primeira dama no Apple’s Worldwide Developers Conference, nesta semana, e teve um tom mais de desabafo do que apenas uma constatação trivial.

Segundo Michelle, durante os anos que Obama esteve à frente da presidência dos Estados Unidos tudo o que ela vestia era minuciosamente examinado e comentado.

“É uma coisa injusta, as pessoas tiravam fotos dos meus sapatos, pulseiras, colar e falavam sobre eles, Obama usou o mesmo traje e nunca ninguém reparou nisso”, disse Michelle.

Ainda de acordo com ela, o ex-presidente se orgulhava de usar a mesma roupa sempre e demorava cerca de 10 minutos para ficar pronto antes dos eventos de gala.