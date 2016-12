O que os chefs mais famosos do mundo cozinham nas horas vagas

Os maiores chefs do mundo são exatamente como nós: não gostam de levar o trabalho para casa.

Quando se trata de comida caseira, as estrelas da culinária que estão por trás de pratos como o risoto de amoras com molho de carne de animais de caça e a moleja assada com alcaçuz preferem algo rápido e fácil ou até mesmo que outra pessoa cozinhe.

“As pessoas precisam entender: o Fernando Alonso e o Lewis Hamilton pilotam um carro de F1, mas não podem dirigir da mesma forma quando estão na rua”, disse Ferran Adrià, chef que está por trás do pioneiro El Bulli, na Espanha.

E não espere que a comida saia com uma apresentação perfeita.

“Em casa eu não coloco nada em pratos”, disse Jean-Georges Vongerichten, cujas criações no Jean-Georges, em Manhattan, normalmente são bastante decoradas.

Pedimos aos chefs nos contassem o que gostam de comer em casa. Confira:

Por que se preocupar com uma refeição apropriada?

Michel Roux Jr. (Le Gavroche, Londres): “Sou viciado em queijo, de preferência um Comté de 24 meses feito das pastagens da primavera, com pão caseiro.”

José Andrés (Minibar, Washington DC): “Uma tigela de gaspacho no verão e um prato de ensopado de lentilha com linguiça no inverno.”

Café da manhã, basicamente

Daniel Boulud (Daniel, Nova York): “Eu gosto de fazer ‘ovos submarino’ — ovos servidos em um buraco de um bom brioche amanteigado — com minha esposa Katherine nas manhãs de domingo. A mãe de Katherine sempre fazia isso quando ela era criança e essa é uma tradição que nós mantivemos com o nosso filho.”

Tom Kerridge (Hand & Flowers, Marlow, Inglaterra): “Um omelete cheio de sabor, cheio de coisas como azeitona, linguiça, anchovas e muito queijo. Tem bastante proteína, é muitíssimo saboroso e rápido e fácil de fazer.”

Comida feita pelos outros

Anne-Sophie Pic (Maison Pic, Valence, França): “Frango de domingo feito pela minha mãe. Ele é preparado muito lentamente no forno com estragão. Essa é minha ’Madeleine de Proust’, nossa tradição familiar, existente há muitos anos.”

Atul Kochhar (Benares, Londres): “Todo garoto punjabi adora o rajma da mãe, um ensopado de feijão vermelho, e eu não sou diferente. Minha mãe tem 80 anos agora e, embora contente de ter um filho chef, ainda diz que a versão dela é muito melhor que a minha.”

Chefs sempre comem frango e massa

Fergus Henderson (St. John, Londres): “O prato que eu faço em casa com muita regularidade é massa com molho de tomate. Nunca falha, nunca decepciona, e é impossível se cansar de seu poder relaxante. Slurp, slurp, aahhh. Meus filhos e eu somos praticamente feitos de massa com molho de tomate. É incrível que eles tenham nascido com dedos e não com mãos de espaguete com tomate.”

Jean-Georges Vongerichten (Jean-Georges, Nova York): “Eu adoro refeições com um prato só. Foi assim que eu cresci na Alsácia, França, comendo coisas como um simples frango ou um ensopado.”