O que os brasileiros andam sonhando, segundo o Google

São Paulo – Você é do tipo que gosta de interpretar seus sonhos? Embora subjetivos, para muita gente os sonhos e seus significados podem dizer muito sobre o momento de vida e até sinalizar o que estar por vir em um futuro próximo.

Recentemente, o Google divulgou os 10 tipos de sonhos e suas definições mais procurados pelos brasileiros na ferramenta de busca nos últimos 12 meses.

Sonhar com cobra, por exemplo, é o mais buscado pelos brasileiros e pode denotar algum tipo de medo enfrentado pela pessoa.

Especialistas da comunidade esotérica Astrocentro interpretaram os 10 sonhos mais comuns dos brasileiros. Confira a seguir quais são eles e seus significados:

1 – Cobra

Sonhar com cobra pode representar que a pessoa está passando por algum tipo de medo. Esse sonho pode ser um sinal que seja necessário enfrentar a situação, ou seja, os medos se a pessoa quiser obter sucesso. É possível, no entanto, que um sonho tenha muitos significados por conta das diversas crenças que existem. De acordo como Astrocentro, para obter a real interpretação do sonho, é importante prestar atenção nos detalhes, pois só assim pode ser definida exatamente a mensagem que ele quer passar.

2 – Dinheiro

De uma maneira geral, sonhar com dinheiro significa presságios positivos. É como se a mensagem do sonho dissesse que coisas boas estão por vir. O dinheiro indica que chegarão notícias que agradam e isso pode ser uma ascensão profissional ou qualquer outro tipo de alegria pessoal.

3 – Sapo

Alguns acham que sonhar com sapos é ruim, pois eles são bichos pegajosos e gosmentos. Mas eles simbolizam sorte, a beleza escondida e as mudanças. Sempre que aparecer um sapo nos sonhos é sinal de mudanças e sorte.

4 – Criança

São inúmeros os possíveis significados de sonhar com criança, tudo depende de como ela aparece no sonho, mas em linhas gerais, esse sonho simboliza virtudes como pureza de espírito e um coração bondoso e inocente. Mesmo em épocas ou fases atribuladas da vida, eles vêm para mostrar sensibilidade.

5 – Morte

Sonhar com morte possui um significado positivo. O sonho traz a mensagem de que haverá renovação ou o início de um ciclo na vida da pessoa.

6 – Casamento

Sonhar com casamento também pode ter diferentes significados, tudo depende do contexto. Em vários casos, o sonho com casamento significa que mudanças estão por vir, que a vida terá um novo começo bom ou ruim.

7 – Cemitério

Sonhar com cemitérios pode representar o abandono de comportamentos, amizades e relacionamentos que temos muito apego e dificuldade em nos despedir. Além disso, esse tipo de sonho pode indicar que é o momento ideal para meditar, refletir e até mesmo se reinventar.

8 – Caixão

Ver um caixão em seu sonho indica conclusões e pode estar relacionado a pessoas, relacionamentos, ideias ou valores. O importante é enterrar o que não está dando certo.

9 – Escada

A escada é símbolo de ascensão e crescimento, mas é também uma via de mão dupla e dá para subir ou descer. E para uma melhor interpretação é importante avaliar em qual momento a pessoa está no momento do sonho. Sonhar que está subindo uma escada é sinal de sucesso e prosperidade, diferente de estar descendo, fugindo, passando embaixo, ou caindo.

10 – Banana

As frutas são alimentos importantes para a nossa saúde, e sonhar com frutas também pode ser benéfico. Embora existam várias interpretações, sonhar com banana é positivo. Se ela estiver madura, pode significar sucesso na vida profissional.