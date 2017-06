Novo trailer de Game of Thrones avisa: “o inverno chegou”

São Paulo – A HBO lançou nesta quarta-feira (21) o novo trailer da 7ª temporada de Game of Thrones, que estreia no dia 16 de julho. Como de costume desde o lançamento da série, o vídeo é frenético e revela apenas informações-chaves para deixar qualquer fã ansioso para os novos episódios.

O trailer da penúltima temporada dessa superprodução revela que depois de seis anos esperando a chegada do inverno, ele finalmente chegou e, com isso, a guerra também. A palhinha do que serão os novos episódios dá indícios de que as histórias dos Sete Reinos vão se entrelaçar e promete batalhas épicas.

Recentemente, o ator Aidan Gillen (que interpreta Petyr Baelish), também conhecido “Mindinho”, já havia deixado o recado: “a sétima temporada de Game of Thrones será a mais curta de todas, com apenas sete episódios, mas também será a mais espetacular”.

Assista ao trailer (ainda sem legenda):