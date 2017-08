Novo Toyota Yaris será produzido no Brasil, diz site

São Paulo – Segundo informações do site da Quatro Rodas, a Toyota vai produzir a sua nova geração do Yaris sedã no Brasil. A produção, de acordo com o site, deve começar ainda este ano na fábrica da empresa em Sorocaba.

O modelo foi apresentado na semana passada na Tailândia. Segundo a Quatro Rodas, a versão brasileira do carro pode ter um motor 1.8 de 144 cavalos – o mesmo que é usado no Corolla GLi.

Em proporções, o Yaris tem 4,43 m de comprimento, 1,73 m de largura e 2,55 m de entre-eixos. A versão topo de linha traz sete air-bags e pode vir com ar-condicionado automático, sistema multimídia com tela sensível ao toque de sete polegadas, seis auto-falantes e chave presencial com partida por botão.

A expectativa, diz o site, é de que o modelo seja mais barato do que o Corolla — com valores entre 60 mil reais e 80 mil reais.