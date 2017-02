Novo Seat Ibiza antecipa como será o próximo VW Gol

Marca espanhola pertencente ao grupo Volkswagen, a Seat revelou oficialmente o novo Ibiza na Europa. O hatch compacto é o primeiro modelo do conglomerado a utilizar a nova plataforma MQB A0, que em seguida também será aplicada no VW Polo europeu, Skoda Fabia e na próxima geração do VW Gol — esperada para ser apresentada no Brasil ainda no primeiro semestre.

Embora tenha o visual inspirado no Seat Leon (o hatch médio da marca), a quinta geração do Ibiza adianta as proporções que deverão ser adotadas no novo Gol, como a distância entre-eixos de 2,56 metros (o atual tem 2,46 m) e o porta-malas com 355 litros de capacidade de total (contra os 285 litros do modelo existente).

As mudanças devem melhorar a vida a bordo do hatch. Atualmente com um comprimento de 3,89 m, o novo Gol deverá ultrapassar os 4,10 m. Ele também ficará mais refinado e caro, liberando espaço para o Up! e se sobrepondo ao Fox, que já foi descontinuado na Europa.

Enquanto o Ibiza traz a identidade visual da Seat, marcada por vincos e ângulos agudos, é esperado que o Gol tenha linhas mais sóbrias e retilíneas típicas da Volkswagen. O formato da janela espia traseira lembra o da projeção mostrada na QUATRO RODAS, no ano passado. Por dentro, o desenho do painel com uma faixa horizontal lembra a solução usada em modelos da Volkswagen, como o Passat.

Segundo a Seat, a plataforma MQB A0 oferece rigidez torcional 30% maior, peso reduzido e maior flexibilidade de fabricação, com uma capacidade ampliada de se adaptar a diferentes tipos de carroceria e distância entre-eixos. Essa base dará origem a outros veículos além do novo Gol, como o futuro Voyage, uma nova picape e um SUV compacto.

Na parte mecânica, o Seat Ibiza será equipado com o motor 1.0 TSI de 95 ou 115 cv, dependendo da versão, além do propulsor turbodiesel 1.6 TDI com 80 ou 95 cv (no Reino Unido). No final de 2017, chegará o novo motor quatro cilindros a gasolina 1.5 TSI com 150 cv de potência, que deve substituir o 1.4 TSI atual.

O câmbio é manual de cinco marchas para as versões de entrada, ou de seis velocidades para as mais potentes. A transmissão DSG de sete marchas estará disponível para o futuro 1.5 TSI.

A quinta geração do Seat Ibiza será exibida ao público no Salão de Genebra, em março. Já o novo VW Gol deve ser apresentado no Brasil ainda no primeiro semestre de 2017.

