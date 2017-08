Novo clipe de Taylor Swift quebra recorde no YouTube

Los Angeles – O novo clipe de Taylor Swift para a música “Look What You Made Me Do” está quebrando recordes no YouTube, com mais de 43 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas de divulgação.

O YouTube informou nesta terça-feira que o vídeo obteve a melhor estreia na história do site, superando os 36 milhões de visualizações de “Gentleman”, do cantor sul-coreano Psy, em 2013, no mesmo período de exibição.

“Look What You Made Me Do”, em que Swift responde àqueles que a atacaram profissional e pessoalmente ao longo dos últimos 10 anos, tem sido acompanhado de perto por fãs e pela mídia especializada desde seu lançamento, no domingo, durante a entrega dos prêmios MTV Video Music Awards.

Swift, de 27 anos, que ainda não compareceu a cerimônias de premiação e a tapetes vermelhos em 2017 após desavenças públicas bastante comentadas com Kanye West, Kim Kardashian e Katy Perry, também não esteve no show de domingo da MTV.

O YouTube informou que o vídeo obteve média de 30.000 visualizações por minuto nas primeiras 24 horas, alcançando 3 milhões de visualizações por hora. Até esta terça, o número de visualizações já havia superado a marca de 53 milhões.

O clipe começa com Swift rastejando para fora de um túmulo e declarando seu antigo eu morto, passando a ser uma artista ousada e sem nada a perder.

O vídeo termina com Taylor revivendo todas as personas de sua carreira musical –desde a atrapalhada jovem de 16 anos com um violão a tiracolo até a comedida vencedora do Grammy– e fazendo com que elas acusassem umas as outras de serem falsas e de se fazerem de legais e de vítima.

O single de batida techno é o primeiro do álbum que a cantora lançará em novembro chamado “Reputation”.

Swift ainda tem um longo caminho a percorrer para quebrar o recorde de todos os tempos de um vídeo musical no YouTube, que pertence ao sucesso global “Despacito”, do cantor latino Luis Fonsi, que neste mês superou a marca de 3 bilhões de visualizações.