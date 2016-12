Novo Carl F. Bucherer se inspira em arquitetura de cidade suíça

Depois de lançar uma quase-nova identidade visual, com elementos em ouro e que enfatizam a arquitetura histórica e barroca da sua cidade de origem Lucerna, na Suíça, a marca Carl F. Bucherer, agora, apresenta um novo relógio que se identifica totalmente com este posicionamento.

Carl F. Bucherer Manero Flyback entrega traços verdadeiramente clássicos em um mostrador de tom champagne e caixa em ouro.

São 43 mm de diâmetro de caixa com um cristal de safira abaloado com revestimento antirreflexo. O tom da caixa entrega uma harmonia interessante quando combinada ao mostrador galvanizado em tom champanhe.

Ele ganha destaque com a trilha de minutos estampada em um tom dourado mais escuro e com os subdials em baixo relevo às 3 e 9 horas para a função cronógrafo.

A parte mais externa do mostrador apresenta uma escala taquimétrica enquanto os ponteiros e indicadores apresentados têm formato de lança e são elaborados em ouro rosa. Uma delicada abertura na posição de 6 horas realiza a apresentação da data.

Dentro da caixa e aparente através de um cristal de safira no verso, o movimento automático CFB 1970 entrega todas as funções do relógio, inclusive a função flyback do cronógrafo.

A operação ocorre por meio de botões posicionados às 2 e 4 horas na lateral da caixa elaborados em ouro rosa e com formato de cogumelo.

Desta forma, o relógio faz a apresentação de horas e minutos centrais, pequenos segundos às 9 horas; a função cronógrafo é apresentada por meio de um ponteiro central de segundos e um acumulador de 30 minutos às 3 horas.

Este movimento possui 25 joias e fornece uma reserva de marcha de 42 horas.

O modelo, que está sob a referência 00.10919.03.43.01, é finalizado por uma pulseira de couro de crocodilo em tom conhaque com um fecho de fivela.

É possível escolher por um fecho dobrável em ouro rosa ou também dobrável em aço. O valor comercial do relógio é a partir de US$ 21.400, sem a adição de impostos e taxas. A Carl F. Bucherer não oferece ponto de venda no Brasil.